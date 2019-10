Attualità

Rimini

| 18:08 - 24 Ottobre 2019

Foto di repertorio.

Diversi cittadini di San Marino hanno ricevuto oggi, giovedì 24 ottobre, delle chiamate di persone che si sono spacciate per personale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, chiedendo informazioni su dati personali e sanitari. Sono partite così diverse chiamate all'ufficio relazioni dell'Iss per richiedere informazioni su queste chiamate. In una nota l'Iss spiega che non si tratta di iniziative dell'ente pubblico e di segnalare quanto accaduto alle forze dell'ordine.