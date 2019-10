Rimini Calcio, squalifica di quattro mesi per l'ex Adrian Ricchiuti

Sport

Quattro mesi di squalifica per l'ex giocatore del Rimini Adrian Ricchiuti a conclusione di un procedimento condotto da parte della Procura federale. Nella stagione sportiva 2018/2019 - si legge nel comunicato della Figc - ancorché tesserato quale calciatore per la società FIORITA 1967, partecipante al campionato Sammarinese II, ed appartenente alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), ha svolto attività (referente tecnico) non meglio specificata, e/o comunque attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra della società Rimini Football Club, partecipante al campionato di Serie C, girone B, senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società.