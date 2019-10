Offerta di Lavoro: la Concessionaria Reggini ricerca personale

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:03 - 24 Ottobre 2019

La Concessionaria Reggini.

La Concessionaria Reggini Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali con sede nella Repubblica di San Marino ricerca un assistente service che si occuperà di gestire le richieste del Clienti tramite telefonata, e-mail o direttamente in sede, delle pratiche di accettazione, pianificazione piano di lavori, contatto cliente, preventivi per riparazione, ovvero di svolgere tutte le attività di pre-accettazione, accettazione, riconsegna e fatturazione con i seguenti requisiti:

Diploma di maturità

Patente B

Età non superiore ai 35 anni

Dinamismo, passione, flessibilità, coordinamento, spirito di adattamento e capacità di lavorare in team

Ottime doti comunicative e di gestione del tempo



Orario di lavoro: da lunedì al venerdì 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00



L’azienda offre un trattamento di sicuro interesse adeguato alle reali capacità e concrete opportunità di carriera. Inviare curriculum a: info@reggini.it