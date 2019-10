Meteo Rimini: piovaschi venerdì mattina, poi torna il sereno. A fine mese la svolta climatica

Attualità

Rimini

| 16:56 - 24 Ottobre 2019

Sole (foto di repertorio).

Sarà ancora un fine settimana caratterizzato da temperature miti, benché in calo, sul riminese. Possibili piovaschi nella mattinata di venerdì, poi il tempo migliorerà. In particolar modo domenica 27 ottobre: dopo alcune foschie mattutine in costa, i cieli saranno tersi e sereni, condizioni ideali per i numerosi eventi organizzati sul territorio. Le temperature saranno sui 20° o di poco inferiori. Le minime scenderanno invece sotto i 10° nelle zone interne. A fine ottobre ci sarà invece la svolta climatica, con il probabile ritorno della pioggia e un deciso calo termico.



Previsioni week-end per Rimini e provincia

Venerdì 25 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, poco nuvoloso la sera.

Precipitazioni: deboli a carattere di piovasco fra mattina e primo pomeriggio, più probabili sui monti ma non da escludere anche lungo la fascia costiera.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra i +13° delle zone interne e i +17° della costa, massime che raggiungeranno i +19° su pianure e coste.

Venti: deboli, da Nord-Ovest su pianure e coste, da Nord-Est in Appennino.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 26 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: poco nuvoloso sulle zone montuose, generalmente sereno sulle aree pianeggianti e costiere della provincia.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie o in lieve calo, con valori minimi compresi fra i +9° delle zone interne e i +14° della costa, massime fino a +20° su pianure e coste.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 27 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: sereno e terso per tutto l’arco della giornata. Possibili foschie dense in primissima mattinata sulla costa nord del riminese.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve calo, con valori minimi compresi fra i +8° delle zone interne e i +12° della costa, massime non superiori a +19°/+20°.

Venti: pressochè assenti.

Mare: calmo.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: l’inizio della nuova settimana, l’ultima del mese d’Ottobre, sarà all’insegna di un cambiamento. Correnti umide e più fresche affluiranno da nord-ovest, con l’effetto di causare un aumento della nuvolosità ed il ritorno di qualche pioggia. Se Lunedì 28 sarà nel complesso stabile, fra Martedì 29 e Mercoledì 30 saranno attesi un sostanzioso calo delle temperature ed il ritorno delle precipitazioni sul territorio provinciale. Maggiori dettagli verranno forniti nei giorni a venire.

