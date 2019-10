Il Giro si fermerà tre giorni in Romagna: arrivo a Rimini, rievocazione Nove Colli e tappa di Cervia

Sport

Rimini

| 16:36 - 24 Ottobre 2019

Il trofeo del Giro d'Italia.

E' ufficiale, una delle tappe dell'edizione n.103 del Giro d'Italia si concluderà a Rimini, sul lungomare, nella fattispecie quella di mercoledì 20 maggio 2020. La tappa (l'undicesima) è la Sant'Elpidio-Rimini, 181 km per passisti. La carovana del giro si fermerà in Romagna per tre giorni. Nel dettaglio giovedì 21 maggio i ciclisti percorreranno tutti i 205 km sulle strade della celebre granfondo Nove Colli, con partenza e arrivo da Cesenatico: tra le salite impegnative che metteranno a dura prova le abilità degli scalatori ci saranno anche quelle del Barbotto, di Perticara e Pugliano. Una vera e propria rievocazione della Nove Colli in memoria del grande Marco Pantani. Il 22 maggio ci sarà invece la tappa con partenza da Cervia e arrivo a Monselice (190 km). Nel complesso il Giro d'Italia prenderà il via da Budapest sabato 9 maggio per concludersi con la passerella a Milano domenica 31 maggio.