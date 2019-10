Venerdì 25 ottobre sciopero nazionale, ma trasporto pubblico regolare a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:49 - 24 Ottobre 2019

Autobus alla stazione di Rimini.

Sarà un venerdì nero per i trasporti, in Italia, a seguito della giornata di sciopero indetta dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base), della durata di 24 ore. Sul fronte del trasporto pubblico buone notizie per i riminesi: Start Romagna non ha aderito allo sciopero, per cui i trasporti urbani ed extraurbani saranno garantiti. Discorso diverso per chi si sposta in treno. La mobilitazione coinvolgerà il personale di Ferrovie dello Stato dalle 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 di venerdì 25 ottobre, pur garantendo i collegamenti regionali nelle fasce dei pendolari (6-9, 18-21) e pur garantendo la circolazione regolare delle Frecce.