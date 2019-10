La compagnia aerea fondata da Niki Lauda sceglie l'aeroporto di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:16 - 24 Ottobre 2019

Mezzo della compagnia aerea Lauda.

La compagnia low fare austriaca Lauda del gruppo Ryanair ha annunciato ieri sera un nuovo volo da Rimini per Vienna. I voli già messi in vendita sono programmati il venerdì e il lunedì (ideali per il week end) a partire dal prossimo 30 marzo per tutto il periodo estivo fino al 23 ottobre 2020. La compagnia, fondata dalla leggenda austriaca e ferrarista Niki Lauda è stata acquistata da Ryanair nel 2018 e opera con aerei di tipo airbus A320 con 180 posti.



“Questo nuovo collegamento con Vienna conferma l’importanza strategica per il territorio romagnolo dell’accordo dell’aeroporto Fellini con Ryanair fino al 2024”, dichiara soddisfatto Leonardo Corbucci AD di AIRiminum2014, che prosegue “accordo che ancora deve dispiegare tutte le sue enormi potenzialità, basti osservare come sia cresciuto in questi anni il grado di connessione internazionale dei territori di Bergamo, Bari e Brindisi, della vicina Bologna e i loro flussi turistici, proprio grazie a Ryanair. Anche in questa direzione sarà fondamentale il bando di promo-commercializzazione che la Regione Emilia Romagna ha pianificato per i prossimi anni per l’aeroporto di Rimini. Vienna poi, oltre a collegarci ad un mercato quello austriaco molto gradito dai nostri operatori (si stimano circa 10 mila arrivi) è una meta turistica prestigiosa e che siamo sicuri sarà accolta con favore anche dai romagnoli che avranno la possibilità, dopo Budapest, Londra e Varsavia, di poter trascorrere i loro week end in un’altra importante capitale europea”.



“L’internazionalizzazione è il principale obiettivo delle politiche turistiche regionali e con l’aeroporto di Rimini stiamo lavorando in questa direzione”, spiega l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini. “Le due mete europee, Vienna e Bruxelles, che si aggiungono ai voli già esistenti rappresentano un traguardo molto importante, che contribuisce ad accrescere l’attrattività della nostra Riviera. E proprio in questa prospettiva, potrebbero non essere l’unica e l’ultima novità in cantiere per la prossima stagione estiva. A questo proposito ricordo l’impegno della Regione che, attraverso Apt, sta per avviare un bando da un milione di euro che, per i prossimi 4 anni, avrà l’obiettivo di sostenere le compagnie aeree che decideranno di attivare nuove rotte su Rimini”.