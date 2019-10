Basket D, testa-coda venerdi (21,15) Rose&Crown Villanova Tigers-Forlimpopoli

Sport

VillaVerucchio

| 14:12 - 24 Ottobre 2019

La squadra dei Tigers.

Il classico testa-coda. Rose&Crown Villanova Tigers si apprestano ad ospitare la capolista Baskérs Forlimpopoli, squadra a punteggio pieno (4 vittorie su 4) 283 punti segnati e 243 subiti. Insomma, una corazzata.

Di contro, Villanova Tigers è al 13° posto con 2 punti e tanti rimpianti.

Ma non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, come imporrebbe un logico pronostico con la prima della classe. Il capitano, Matteo Saccani, con i suoi 80 punti messi a segno fin qui, è il primo a caricare la squadra.

“Dopo la dolorosa sconfitta di Bologna (dal +13 all’ultimo quarto da incubo, ndr), torniamo alla Tigers Arena, a casa nostra. Gli avversari di venerdì sera (palla a due ore 21.15, ndr) sono fortissimi: Baskérs Forlimpopoli è la vera favorita al titolo, unica imbattuta campionato. – fotografa la quinta partita del girone di andata il coach dei Tigers, Valerio Rustignoli – Il quintetto titolare è fuori categoria, le rotazioni sono importanti, la squadra ben allenata. Noi però non abbiamo niente da perdere: siamo Davide contro Golia, giocheremo con il coltello tra i denti per provare a vincere”.

Per il coach biancoverde la partita di venerdì non è uguale alle altre.

“Lo ammetto. È la società che, insieme ad altri amici, ho fondato nel 2013, ottenendo grandi risultati, passando dalla Prima Divisione alla serie D. Un bel percorso, e quest’anno puntano al titolo: sinceramente spero ci riescano, perdendo però le due gare contro di noi!

Per questo utilizzeremo tutte armi a nostra disposizione. Proveremo a ripetere l’impatto avuto nei primi tre quarti delle gare precedenti, sempre di alto livello, giocando magari un ultimo quarto decisamente più duro e in maniera più cinica di quanto non abbiamo fatto finora, per concretizzare quanto di buono costruiamo nei primi 30’ sul parquet”.



La “tana” delle Tigri propone il nuovo impianto di illuminazione, e attende, come al solito, i tanti, creativi, festosi ed esuberanti tifosi che assiepano le gare casalinghe alla Tigers Arena.