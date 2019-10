Lo Spazio Tondelli guarda al futuro, previsti lavori di ampliamento

Attualità

Riccione

| 13:50 - 24 Ottobre 2019

Spazio Tondelli durante il Riccione Ttv Festival (foto Margherita Cenni).

La giunta comunale di Riccione ha approvato l’atto di indirizzo relativo al progetto artistico-teatrale della città e alla gestione dello Spazio Tondelli.

Lo Spazio Tondelli ha acquisito in questi anni un ruolo centrale nella vita culturale di Riccione ed è punto di riferimento stabile nel panorama romagnolo e non solo, innanzitutto con gli appuntamenti de La bella stagione, il cartellone teatrale dall’associazione Riccione Teatro e La bellina, stagione teatrale per famiglie. Ospita sperimentazioni, residenze artistiche e anteprime nazionali ed è aperto sempre più spesso per concerti e appuntamenti curati da scuole del territorio. Inaugurata da Michele Placido il 28 ottobre 2018 e conclusasi il 20 aprile 2019 con Silvio Orlando, l’ultima edizione de La bella stagione ha superato persino i numeri dell’anno precedente: 10 spettacoli in abbonamento tutti sold out settimane prima dell’evento, e 9 appuntamenti tra concerti, reading e sperimentazioni come Segnale d’allarme. La mia battaglia VR, video dello spettacolo di Elio Germano da poco presentato al Festival del Cinema di Venezia. Un totale di 4.550 spettatori, oltre mille in più dell’anno precedente, e una campagna di abbonamenti da record, con circa 220 tessere vendute. Numeri confermati anche per la stagione in arrivo sia in termini di abbonamenti che di biglietti già venduti per i singoli spettacoli.

“Il rinnovo della convenzione tra il Comune di Riccione e l’Associazione Riccione Teatro dà continuità ad una programmazione che ha raggiunto ottimi risultati - commenta l’assessore alla cultura Stefano Caldari - sia in termini di pubblico che di qualità della proposta. I numeri riempiono d’orgoglio e dimostrano l’importanza fondamentale per la città e per i suoi cittadini di un luogo di incontro e confronto come lo Spazio Tondelli, che più che un teatro è una “casa delle arti” che ha spalancato le porte a tante forme artistiche diverse, a disposizione di talenti e progetti innovativi”.

La convenzione ha durata fino al 30 settembre 2020 ma può essere modificata adeguandola alle tempistiche dettate dai lavori di ristrutturazione dell’immobile in programma per l’anno prossimo, un progetto pensato per rafforzare le potenzialità dello Spazio Tondelli.

E’ infatti in corso di delineazione tra l’amministrazione comunale e la società proprietaria la convenzione per la realizzazione dei lavori di ampliamento dello Spazio. Nel frattempo sono stati compiuti sostanziali passi in avanti per la copertura finanziaria dell’opera che sarà oggetto di discussione in sede di Consiglio Comunale.

Lo Spazio Tondelli tra pochi giorni sarà sede del weekend del Premio Riccione, un momento che coincide con l’avvio della stagione teatrale. Lo Spazio ospiterà nei prossimi mesi attori del calibro di Fausto Paravidino e Isabella Ragonese al Premio, di Chiara Francini, Alessandro Preziosi, Fabio Troiano, Serena Autieri, Anna Galiena, Giancarlo Giannini.