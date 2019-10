Contributi alle imprese montane dell'Alta Valmarecchia: progetto di legge in Regione

Attualità

13:36 - 24 Ottobre 2019

San Leo.

Matteo Rancan della Lega è il primo firmatario del progetto di legge che intende modificare la legge regionale 18 del 2019 "Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane" e che è stato sottoscritto anche da Gabriele Delmonte, Stefano Bargi, Fabio Rainieri, Daniele Marchetti, Massimiliano Pompignoli, Marco Pettazzoni e Andrea Liverani.

Nella relazione il consigliere sottolinea che, per favorire un maggior numero possibile di amministrazioni comunali, il pdl "aggiunge, all'elenco dei comuni destinatari di provvedimento legislativo, anche quelli ricompresi nelle aree progetto e strategia delle zone interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano". L'articolo 1, spiega Rancan, introduce la modifica, così da favorire anche in queste realtà il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive, oltre ai comuni montani già inseriti in elenco Istat e per i quali l'Emilia-Romagna concede un contributo (proporzionale a quanto dovuto alla Regione a titolo di Irap per l'anno di imposta 2017). L'articolo 2, invece, conferma la norma finanziaria già in essere nella norma regionale 18/2019, secondo cui la Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla legge "mediante l'istituzione nella parte spesa del Bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nel fondo speciale". Senza dimenticare che la "Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di Bilancio".