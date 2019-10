Vaccino influenza, nel 2018 a Rimini tasso di copertura basso tra gli over 65

Attualità

Rimini

| 13:25 - 24 Ottobre 2019

Vaccino antinfluenzale (foto di repertorio).

Parte lunedì prossimo, 28 ottobre, la campagna di vaccinazione contro l’influenza. L’Ausl Romagna ha già acquistato 220.000 dosi di vaccino corrispondenti a 25.000 dosi in più di quelle che risultano acquistate al termine della campagna 2018/19 (+13%).



Nella stagione scorsa in Romagna i vaccinati hanno raggiunto quota 184.939 con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente (175.813 le persone vaccinate nel 2017). Rimini è però fanalino di coda sul fronte degli over 65: tasso di copertura vaccinale sotto il 50% (nel 2018 è stato del 46,8%), nelle altre tre province superiore al 50%. Dei 172 casi gravi verificatisi nella nostra regione, 37 hanno riguardato cittadini romagnoli e hanno comportato 16 decessi.



Obiettivo di questa campagna è migliorare ulteriormente l’offerta attiva della vaccinazione nei confronti delle persone che più possono trarne beneficio, in particolare le persone affette da patologie croniche di qualunque età.



L’Azienda USL sta inviando ai cittadini appartenenti alle categorie a rischio (con più di 65 anni o affetti da patologie croniche) un SMS per ricordare loro l’importanza della vaccinazione e invitarli a sfruttare questa opportunità rivolgendosi al proprio medico di famiglia.



Per quanto riguarda invece il vaccino anti-pneumococco sono in corso di spedizione le lettere indirizzate a tutti i cittadini nati nel 1954 con invito a recarsi per la vaccinazione presso gli ambulatori dai medici di famiglia.