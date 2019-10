Open day alla biblioteca di San Giovanni, ripartono le attività per bambini

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:09 - 24 Ottobre 2019

Bambino in lettura in biblioteca a San Giovanni in Marignano.

Oggi dalle ore 17.00 la biblioteca di San Giovanni in Marignano riapre per l'Open Day dei bimbi: letture, tessere e tante informazioni sulle attività in partenza. Ventuno incontri e letture per i più piccoli ogni giovedì per i bambini da 2 a 9 anni circa in cui si parlerà di cucina, diritti, diversità, natura, bugie, ricordi, musica, stagioni. Le attività prevedono la lettura di storie narrate o drammatizzate e a seguire la realizzazione di piccoli lavoretti creativi.



Il progetto, arrivato ormai alla sua 8° edizione, mira alla promozione della lettura ad alta voce fino ai primi anni di vita, ed alla valorizzazione delle abilità creative del bambino, nonché alla scoperta dell’esperienza del “fare insieme” ad un adulto di riferimento (genitore, fratello, nonno). Tutti gli appuntamenti si svolgono in Biblioteca, coordinati da volontari esperti ed appassionati: ognuno, in biblioteca, porta quello che può donare di sé e della propria creatività ed esperienza, e, insieme ai bambini, torna un po’ bambino a sua volta.



Le storie proposte sanno parlare a più livelli, quello dell’adulto e quello del bambino, e passando per Natale, Carnevale e le principali festività, non dimenticano di offrire messaggi importanti sui diritti dell’infanzia, l’ecologia, il coraggio, l’integrazione. Con questo progetto si vuole, infatti, sia divertire che stimolare riflessioni e proporre esperienze significative, come occasioni di condivisione di emozioni, di incontro e confronto. Anche le famiglie partecipano e collaborano con molta gioia alle proposte, tanto che i bambini non aspettano altro che poter tornare in biblioteca.

Le attività sono completamente gratuite e tutti i laboratori vengono realizzati con materiali di riciclo e la fantasia dei volontari. Viene richiesta una prenotazione, per permettere la preparazione dei laboratori. In programmazione anche degli eventi per i bimbi più piccoli in collaborazione con il Nido Pollicino.



Il progetto di promozione alla lettura parte con una festa di riapertura, l'open day della biblioteca, giovedì 24 ottobre dalle ore 17.00.



La giornata sarà anche l’occasione per conoscere tutto il programma e le opportunità nel dettaglio, ma anche presentare gli albi illustrati che i volontari doneranno alla biblioteca, con i fondi ottenuti grazie a delle attività di autofinanziamento, durante gli eventi marignanesi e per raccontare le opportunità di donazione alla biblioteca tramite il mercatino a cura de “Il Regno di Fuori”.



L’attività è resa possibile da Barbara Zavagnini, Daniela Franceschelli, Diana Saponara, Doris Vanni, Federica Bigucci, Giada Vallini, Giuseppe Damiani, Natalina Colletta, Omar Bernardini, Sabina Sarti, Simona Trivelli, Virginia Spadoni, con la partecipazione di Teatro Cinquequattrini, Associazione D. Pacassoni,

Centro Studi Naturalistici Valconca e del Corpo Bandistico SGM, che con passione ed entusiasmo sono pronti a divertire, insegnare e far sognare grandi e piccini.



Commenta l’Assessore alla Cultura Michela Bertuccioli: "La Biblioteca Comunale di San Giovanni in Marignano sta diventando un riferimento socio-culturale importante per diverse realtà e cittadini. Tutte le nostre proposte vertono su temi, letture e laboratori, ideati direttamente dai volontari e che hanno a che fare con la realtà contemporanea e temi estremamente attuali. Questo intreccio di passione per la cultura e per l'aggregazione sociale, crea un clima favorevole alla creatività e all'entusiasmo che ogni anno si rinnova nel rimettere in circolo competenze, saperi e legami con la tradizione del nostro territorio. Ci sono tanti ingredienti, dalle proposte per bambini al gruppo lettura per adulti. La grande anima è costituita dall'attenzione da parte di cittadini che periodicamente regalano libri e si prendono cura di questa bella realtà, dedicandovi tempo, passione e professionalità e rendendolo il luogo di una cultura condivisa. Le proposte per i bambini sono ormai un punto di riferimento per le famiglie, che hanno un’occasione settimanale di incontro e confronto in Biblioteca: per questo dobbiamo ringraziare i nostri volontari che con tantissima creatività e passione riescono a stupirci ogni anno. Per questo motivo tutta l'amministrazione ringrazia sentitamente i volontari che sono presenti con affetto e vicinanza nelle attività della Biblioteca".