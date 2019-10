Incontri sull'adolescenza, a San Giovanni torna lo psicoterapeuta Alberto Pellai

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:52 - 24 Ottobre 2019

Incontri sull'adolescenza a San Giovanni in Marignano.

A ottobre e novembre 2019 viene riproposto un ciclo di incontri sull'adolescenza a cura di Anspi Betania, Unità Pastorale Gesù Risorto, con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e di Associazione Scuolinfesta. Visto il grande successo degli appuntamenti 2018, che hanno complessivamente visto la partecipazione di oltre 300 persone, si è pensato di proporre un nuovo ciclo di incontri e di invitare nuovamente l'esperto Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali Tutto troppo presto (2015), Girl R-evolution (2016). A quattro mani con Barbara Tamborini ha scritto, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere (2016) e L’età dello tsunami (2017).



Pellai sarà presente mercoledì 30 ottobre alle ore 21.00 nella Chiesa di San Pietro per una conferenza che lancerà una serie di tematiche e spunti sull'autenticità della relazione, il tema della gratitudine e quello della gioia.



Questo incontro lancerà poi gli appuntamenti successivi, in programma tra novembre e febbraio, che saranno realizzati da esperti psicologi ed educatori, in forma laboratoriale e dinamica per mettere in pratica le competenze acquisite con l'incontro: in particolare la proposta prevederà degli incontri nel corso dei primi mesi del 2020 presso le Scuole Secondarie di Primo Grado dell' Istituto Comprensivo Statale e delle Maestre Pie e a novembre due serate per i genitori ed un cineforum per adulti e ragazzi.



L’incontro nasce dalla volontà del Circolo Anspi Betania di San Giovanni in Marignano di individuare un percorso che stimoli le famiglie sulle responsabilità educative e genitoriali per supportarle nella difficile condizione della realtà contemporanea, offrendo spunti di dialogo e riflessione, sostenendo le relazioni e valorizzando una proposta educativa in cui le persone si possano sentire accolte e coinvolte in prima persona. Il Circolo Anspi ha poi coinvolto una serie di esperti in relazioni, educazioni e famiglie, che hanno dato vita al ciclo di incontri nel 2018 ed hanno poi deciso di riproporlo per il 2019. L'iniziativa si è orientata sul tema dell’adolescenza, partendo da un incontro con un professionista del settore, in grado di confrontarsi e supportare la messa al lavoro ed offrire stimoli e spunti di riflessione. Le tematiche scelte per questa seconda edizione sono scaturite da proposte e riflessioni emerse da genitori e ragazzi dalle attività laboratoriali 2018.



Il team è così composto: Mario Temellini, diacono e docente presso la Scuola Secondaria Inferiore, Paolo Leardini, referente per la Commissione Famiglie, Luciana Verni, medico, membro del direttivo Anspi, Barbara Ticchi e Paola Mazzaferro, educatrici e psicoterapeute, Francesca Gennari, pedagogista, Perazzini Sonia, vice presidente Circolo Anspi, Laura Pontellini, operatrice culturale, membro del Consiglio pastorale e Ufficio comunale Eventi, Stefania Benzi, insegnante e psicologa, Michela Bertuccioli, psicoterapeuta e Assessore alla Cultura del Comune di San Giovanni in Marignano, con la collaborazione dell’Associazione Scuolinfesta.



“La Forza del progetto – afferma il gruppo di lavoro – sta nella spinta e nello spirito collaborativo che ha dato vita ad una proposta condivisa che parla di temi importanti, molto sentiti dai partecipanti al gruppo, che hanno messo a servizio della comunità le loro professionalità in forma completamente gratuita. La seconda edizione di questo ciclo di incontri è stata studiata sulla base di quanto emerso lo scorso anno, tematiche, dubbi e domande presentate, che hanno permesso di percepire un reale e concreto interesse, dimostrato anche dall'alto numero dei partecipanti intervenuti, che ha anche suscitato proposte ed elementi di riflessione davvero significativi. Infatti quest'anno si dialogherà in particolare sul tema della gratitudine e su quello della gioia, e ciò sarà fatto a due livelli, rivolto agli adulti ed ai ragazzi”.



Di seguito il programma dettagliato degli incontri ed i contributi delle realtà partecipanti al progetto.



MettiAMOci in Gioco



Mercoledì 30 ottobre ore 21.00 Chiesa di San Pietro



Conversazione con Alberto Pellai



Sabato 9 novembre alle ore 15.00



Ambienti parrocchiali via Serpieri



La famiglia Belier: Cineforum per adulti e ragazzi



Giovedì 14 novembre ore 20.30



Ambienti parrocchiali via Serpieri



Come riconoscersi nella gratitudine



Mercoledì 20 novembre ore 20.30



Ambienti parrocchiali via Serpieri



Come riconoscersi nella gioia



Info e iscrizioni: upgesurisortosgm@gmail.com