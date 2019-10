Anteprima di Qui Santarcangelo con sei versioni gourmet del "bignè di Renato"

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:39 - 24 Ottobre 2019

Lunedì 28 ottobre alle 10.30 ci sarà un'anteprima di "Qui Santarcangelo" con sei fra i migliori cuochi della Romagna, che realizzeranno il loro bigné di Renato e lo offriranno alla città mentre una giuria composta anche dai familiari sceglierà il più vicino all’originale. Bruciati in una settimana i 60 abbonamenti per le cinque serate che racconteranno la Santarcangelo di ieri e di oggi come in un film fra cucina, arte, musica e poesia.



Ogni pellicola di successo è preceduta da un “trailer” accattivante, in grado di stuzzicare l’appassionato alimentandone la curiosità e l’attesa. Qui Santarcangelo non fa differenza. Anzi. Il progetto itinerante in cinque tappe ideato da Fausto Fratti per raccontare come in un film i prodotti della storia e della tradizione clementina fra cucina, arte, musica e poesia lasciando poi in eredità il menu identitario della città sarà infatti preceduto da un’affascinante anteprima pubblica.



L’appuntamento è fissato per lunedì 28 ottobre alle 10.30 nella piazzetta su cui si affaccia il caffè Commercio, la “piaza di òman” come la si chiamava un tempo. È lì che nel primo decennio del Novecento è nato quello che è passato alla storia come il bigné di Renato, un dolce della domenica diventato tradizione di famiglia e della città che i discendenti hanno conservato fino a una quindicina di anni fa. Lunedì 28, ognuno dei sei cuochi parte di Qui Santarcangelo insieme ad attori, musicisti, poeti e pittori ne proporrà una sua interpretazione che i santarcangiolesi potranno degustare liberamente e una speciale giuria sarà chiamata a valutare.



Per Paolo Bissaro della Canonica di Casteldimezzo, Claudio Di Bernardo del Grand Hotel di Rimini, Omar Casali del Maré di Cesenatico, Mariano Guardianelli di Abocar di Rimini, Massimiliano Mussoni de La Sangiovesa di Santarcangelo e Silver Succi del QuartoPiano di Rimini sarà una sorta di Notte degli Oscar.



L'iniziativa prenderà il via lunedì 4 novembre e si chiuderà lunedì 9 dicembre dopo aver raccontato la città di ieri e di oggi attraverso la sua cucina e le sue più belle componenti artistiche. Nella commissione di tre tester ci saranno anche i discendenti di Renato e un esponente della famiglia sarà il super giudice che avrà il voto decisivo in caso di discordanza nel trio.



Quello scelto diventerà poi il dolce servito nella serata del Caffè Commercio ed entrerà nel menu finale” premette proprio Fausto Fratti, rivelando con orgoglio che i 60 abbonamenti disponibili per l’intera programmazione sono andati letteralmente bruciati in una settimana. “Questo non può che fare piacere a tutti, visto che l’intero ricavato del progetto sarà devoluto all’Associazione Paolo Onofri che sostiene l’ospedale Franchini” commenta.