Tutto pronto per la Notte bianca al liceo economico-sociale "Cesare – Valgimigli" di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:33 - 24 Ottobre 2019

La notte bianca al liceo Cesare-Valgimigli.

Tutto pronto per l’incontro in programma venerdì 25 ottobre, a partire dalle 18.30, al liceo economico sociale "Cesare – Valgimigli" di Rimini, dedicato a “Il valore della cultura: l’arte di fare impresa”, con protagonisti studenti, docenti, genitori e imprenditori del territorio.



L’evento si inserisce all’interno della Notte bianca, promossa a livello nazionale dalla rete dei licei economico-sociali italiani. Ogni anno gli istituti scolastici decidono di darsi appuntamento per riflettere su alcune tematiche legate alle discipline più importanti. Decine e decine di appuntamenti diversi si svolgono in contemporanea in tutto il Paese.



La finalità, naturalmente, è quella di aprire le nostre porte al territorio dando la possibilità ad istituzioni, operatori economici e famiglie di interagire direttamente con studenti e con il personale docente. Il liceo riminese è stato istituito da poco, dunque «ha ancora necessità di essere valorizzato e di farsi conoscere meglio», come sottolinea la dirigente Sandra Villa. «Avremo la fortuna di avere con noi i rappresentanti di alcune delle più importanti istituzioni del territorio: dalla camera di commercio all’università, dal Comune di Rimini all’incubatore di impresa Primo Miglio, senza dimenticare l’associazione Resilienza Territoriale, che si occupa di progetti di formazione e di promozione della cultura imprenditoriale. I veri protagonisti però saranno i nostri studenti, ai quali sarà data la possibilità di intervistare alcuni imprenditori del territorio: sarà un momento molto interessante dedicato all’approfondimento del concetto di impresa e all’affermazione dell’impresa stessa. Infine, gli stessi ragazzi incontreranno gli stakeholders locali per illustrare i progetti innovativi che stanno portando avanti grazie al liceo, che crede fortemente nella forza della cultura anche come veicolo di trasformazione e sviluppo economico. Per questo è importante fornire ai nostri ragazzi le competenze necessarie ad orientarsi al meglio in un mercato complesso come quello del lavoro. E’ quello che stiamo cercando di fare con progetti che toccano ambiti diversi, dall’ambiente alla cultura aziendale, in un rapporto osmotico e continuo con la realtà provinciale in cui ci troviamo».