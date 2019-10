Open day a Petroltecnica e Rovereta di Coriano per mostrare sicurezza e salubrità delle lavorazioni

| 12:25 - 24 Ottobre 2019

Dopo il successo della prima edizione del 21 settembre, sabato 26 ottobre alle 10 le aziende Petroltecnica e Rovereta aprono di nuovo le porte delle lozo aziende ai cittadini, ai consiglieri comunali, a tutti coloro che vogliano scoprire di persona come funzionano gli impianti di bonifica e recupero dei rifiuti con l'ausilio di tecnici che illustreranno le varie fasi di stoccaggio e smaltimento, sottolineando la non pericolosità dei materiali trattati, l'assenza di problemi di salubrità delle lavorazioni effettuate e la reale portata degli eventuali disturbi arrecati in termini di emissioni odorigene. Il tutto per recuperare credibilità e attendibilità dopo i cinque mesi di sospensione di ogni attività imposti dal Comune di Coriano per la presunta presenza di fattori inquinanti e di insalubrità per i cittadini.



La breve lezione permetterà a tutti di comprendere cosa vuol dire riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi, ovvero la creazione di una vera e reale economia circolare. L'appuntamento è nella sede di via Rovereta 32-34 a Cerasolo Ausa.