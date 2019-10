Concerto al buio al cinema Fulgor di Rimini per aiutare minori con deficit visivo

Eventi

24 Ottobre 2019

Lunedì 28 ottobre alle 21 andrà in scena la cinema Fulgor di Rimini uno spettacolo musicale dal titolo evocativo e provocatorio, "Lux", questo perché sarà organizzato per svolgersi interamente al buio, con una benda agli occhi, luci di sala e di palco spente e l’attenzione rivolta unicamente alla musica. Si tratta di un'occasione unica per sperimentare attraverso la propria immaginazione, le proprie visioni e i giochi della propria fantasia, in un’immersione totale nella dimensione dell’ascolto.



L'intero ricavato dall'evento musicale andrà a sostegno della raccolta fondi per un progetto di riabilitazione rivolto a minori con deficit visivo. Il concerto è promosso dal cinema Fulgor in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UIC), il Lions club international e l’agenzia di management 3 Sound Record.



A esibirsi sul palco Es Nova, che ha all’attivo quattro dischi ufficiali e numerose performance in Europa, un percorso musicale ricco di contaminazioni che prende vita dal prog, attinge al jazz e tocca le corde della musica elettroacustica, il tutto sotto il segno dell’improvvisazione radicale, della sound art. Loretta Militano è un'artista visiva, sclusivamente per l’occasione, esporrà in vendita una delle sue opere, il cui ricavato andrà sempre a sostegno dell’attività riabilitativa.



I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del Fulgor (costo 12 euro).