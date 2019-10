Sold out all'Astra di Misano per la lectio di Cacciari sulla mente inquieta dell'Umanesimo

Attualità

| 12:08 - 24 Ottobre 2019

Uno scatto della serata con Cacciari all'Astra.

Altro che età dell’oro: per Massimo Cacciari l’Umanesimo, il Quattrocento dei grandi personaggi che lasciarono il segno nelle arti e nelle lettere, in realtà fu un campo di battaglia. Un’altalena di sfide e tormenti intellettuali, di emozioni esasperate, di scontri tra concezioni del mondo diversissim. Affresco filosofico di un momento travagliato della storia, che per molti versi ricorda i nostri anni dominati dall’incertezza.



Con una differenza, però, che è anche una lezione su come uscire dalla spirale di rabbia attuale: «Allora anche nella lotta tra idee differenti, prevaleva il riconoscimento reciproco. Si studiava il passato per elaborare il futuro. E si capiva che per pensare bene si deve parlare bene». Tre punti chiave per una rivoluzione culturale che, a suo giudizio, oggi è più necessaria che mai, per eliminare tutti gli “ismi” - sovranismi, populismi - che ci avvelenano. Un lungo e a volte accesso dibattito ha chiuso l'incontro.