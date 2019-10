FOTO Più di mille tra i teatri Galli e degli Atti a Rimini per assistere alla lezione sull'amore di Recalcati

Attualità

Rimini

| 11:50 - 24 Ottobre 2019

Massimo Recalcati alla serata riminese sull'amore.

Più di mille persone fra i teatri Galli e degli Atti si sono assiepate per ascoltare le parole sull’amore di Massimo Recalcati nella lezione "Nomi dell'amore. È ancora possibile parlare d'amore?" organizzato dal gruppo Sgr in collaborazione con la biblioteca Gambalunga.



Un’ora di ragionamenti su «Una passione per l’aperto, un’esperienza di assoluta libertà», come l'ha definita Recalcati, che ha aggiunto «è assolutamente necessario che qualcuno parli d’amore in questi tempi così cupi».



In apertura il saluto di Demis Diotallevi, consigliere delegato del Gruppo Sgr: «Sessant'anni fa erogammo il primo metro cubo di gas, celebriamo la ricorrenza offrendo alla città un evento di alto profilo e grande attualità. SGR per la Cultura è protagonista di una intensa attività nelle scuole e a favore dei cittadini, insieme agli altri contenitori a favore di scuola e sport il Gruppo SGR svolge con responsabilità il suo ruolo di azienda del territorio».



«Non è trascorso ancora un anno dall’inaugurazione del Teatro – ha detto il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi – e su questo palco si sono succeduti eventi straordinari, con personaggi di talento, ma anche feste popolari e tutto quanto tiene insieme le persone per davvero, non con un algoritmo. Il teatro è una piazza utile a dotarsi di chiavi per riflettere e quindi grazie al Gruppo Sgr e alla biblioteca Gambalunga per la serata».