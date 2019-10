Mondaino, nasce il nuovo consorzio turistico del territorio

Turismo

Mondaino

| 11:46 - 24 Ottobre 2019

Mondaino.

Nasce il Consorzio Turistico del Territorio di Mondaino, con denominazione provvisoria, Palio del Daino – Terre di Confine.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Mondaino, promotrice dell’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Mondaino, ha indetto una serie d’incontri con le attività economiche del territorio che operano in campo turistico, denominati “Mondaino, verso un turismo condiviso” .

Il riscontro, fin da subito è stato positivo ed è stata colta l’importanza di aggregarsi per giungere a un obiettivo comune volto alla promozione turistica dell’intero comparto territoriale con le sue manifestazioni, i suoi prodotti tipici, i suoi paesaggi, la sua cultura.

In questi anni il territorio ha visto la nascita di diverse strutture ricettive di ottimo livello che hanno colto l’importanza di un turismo orientato all’entroterra. I riscontri di queste attività imprenditoriali sono stati progressivamente sempre più positivi con un’affluenza di turisti notevole, soprattutto dall’estero.

E’ nota, inoltre, la forza del volontariato mondainese nel promuovere manifestazioni importanti nel panorama nazionale come ad esempio il Palio del Daino.

Il ciclo d’incontri proseguirà con l’appuntamento di lunedì 28 ottobre, alle ore 21,00, presso la Sala del Durantino nella Rocca Malatestiana.

Relatori e argomenti della serata saranno:

Avv. Maria De Cono – “Importanza dell’aggregazione nei finanziamenti pubblici” e “Prima Proposta progettuale”;

Dott. Massimo Paolucci, Resp. Marketing – “L’esperienza dell’Associazione Riviera del Conero – Colli dell’Infinito”

L’incontro è aperto al pubblico.