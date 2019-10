Nuovi istruttori di tennis e beach tennis, corsi di formazione a Morciano

Sport

Morciano di Romagna

| 11:38 - 24 Ottobre 2019

Corsi di tennis a Morciano.

I futuri istruttori di tennis e beach – tennis si formano a Morciano di Romagna. Conto alla rovescia per l’inizio dei corsi di formazione organizzati dal settore nazionale ASI Tennis in collaborazione con la società ‘360 Sport’, in programma per 5 giorni dal 30 ottobre al 3 novembre. L’unico requisito per potersi iscrivere è avere compiuto almeno 16 anni. I corsi, che si svolgeranno dalle 9 alle 18 con una pausa pranzo dalle 13 alle 14, permetteranno di conseguire il titolo di Istruttore nazionale di tennis avente validità su tutto il territorio nazionale e offre la possibilità di equiparazione Fit. Nell’arco di quasi dieci anni ASI Tennis ha formato oltre 600 istruttori provenienti da tutta Italia.

La formazione proposta si fonda su una particolare didattica che ha le sue basi metodologiche nel volume “Special Training Method” (edito da Calzetti & Mariucci), che di recente ha vinto la 53esima edizione del concorso letterario CONI, nella sezione tecnica. Le lezioni affronteranno i diversi aspetti, sia fisici che mentali, legati al gioco tennis e al suo insegnamento: dall’area pedagogica (ruolo dell’insegnante e allenamento all’insuccesso) a quella psicologica (i modi di comunicare, attenzione e concentrazione, leadership) fino all’area motoria (mancanza degli schemi motori di base e sviluppo delle capacità coordinative fondamentali) e quella gestionale. Tra i docenti figurano Angelo Vicelli, Sammy Marcantognini, Gino D’Angelo. Per partecipanti la possibilità di conseguire gratuitamente anche la qualifica di Istruttore di Primo grado FIT.

Le iscrizioni sono ancora aperte.