Halloween Day a Pennabilli tra zucche e paura all'orto dei Frutti dimenticati

Eventi

Pennabilli

| 11:00 - 24 Ottobre 2019

Zucche di Halloween.

A Pennabilli come ogni anno, torna Halloween Day sdoppiandosi, ampliando l’offerta e coinvolgendo grandi e piccini.

I bambini potranno divertirsi con l’intaglio delle zucche già da mercoledì 30 ottobre, dalle ore 16:00. Muniti di coltelli e cucchiai, basterà ritrovarsi sotto le Logge di Piazza Vittorio Emanuele II, non solo per realizzare le famose facce di Jack O’lanter che hanno reso celebre Halloween, ma anche per vivere lo stupore della chimica, con magici esperimenti.

Giovedì 31 ottobre, invece il programma è ricco e coinvolgente. Il ritrovo per tutti i bambini è alle 17:30 sempre in piazza, a disposizione dei partecipanti per tutta la serata. Dopo aver messo in pratica il motto dolcetto o scherzetto, potranno assistere ai Racconti di Paura con Franco Baldoni all’Orto dei frutti dimenticati.

Alle 19.30 penne offerte per tutti, poi il banchetto continua con dolce e salato che chiunque può portare da casa e condividere a buffet.



Dalle 20:30, le case del centro storico di Pennabilli si trasformano: allestimenti, personaggi e comparse che richiamano all’immaginario horror e a celebri film come “It”, “The Ring” e tanti altri, accuratamente preparati e messi a disposizione per il Tour delle stanze del terrore. Le stanze rimarranno aperte per tutta la sera e accoglieranno visitatori di tutte le età pronti a vivere una Pennabilli da brividi.



Per celebrare il periodo e allontanare i brividi di freddo e di terrore, l’Orto dei frutti dimenticati riscalderà l’animo di tutti con la fisarmonica di Brunangelo Biscioli, caldarroste e vin brulè.