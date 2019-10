Basket giovanile, Bellaria: doppia sconfitta all'esordio per U18 e U15

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:53 - 24 Ottobre 2019

Il coach del Belalria Ricciotti.







Prima giornata del campionato giovanile regionale e doppia sconfitta per le squadre Under 18 e Under 15 del Bellaria Basket entrambe allenate da coach Davide Ricciotti. La Under 18 è caduta a Forlì contro i Tigers per 70-57, la seconda in casa contro i Tigers Cesena per 40-55. In entrambe le partite il Bellaria ha tenuto testa alle rivali per metà partita, poi un calo più mentale che fisico ha compromesso il risultato. Da migliorare l’atteggiamento difensivo. Nelle file della Under 18 da segnalare la buona prova del centro Donati (17 punti) e del 2004 Maggioli che pur schierato nell’insolito ruolo di play ha ben figurato. Nelle file della formazione Under 15 da sottolineare la buona prova dei giovani classe 2006. Prossimi impegni: la Under 18 venerdì affronta il Gaetano Scirea Bertinoro; la Under 15 sabato è di scena a Morciano.



UNDER 18 SILVER



Tigers – Bellaria 70-57



TIGERS: Mancini, Parasini, Fabbri 3, Augelli 24, Rinaldini 6, Guadaganiniv2, Montaguti 4, Salimbeni 4, Marchini, Adamo 10, Montanari 10, Lolli 7. All. Bindi

BELLARIA: Savini 17, Donati 17, Maggioli 3, Gorini 12, Giorgetti 2, Re 4, Candelieri 2. All Ricciotti

PARZIALI: 17-17, 33-33, 51-40





UNDER 15 SILVER



Bellaria – Tigers 40-55



BELLARIA: Bussi 12, Bisacchi 2, Raschi, Ricciotti 5, Parini 4, D’Alessandro, Spazzoli, Semprini, Polanco 11, Lumini 6. All. Ricciotti.

TIGERS: Guardigli 1, Di Nocerino 4, Giorgi 7, Ugolini, Ducci, Orioli 9, Foschi 5, Maldini 21, Biguzzi 2, Gabellini 4, Stoppa 2.

All. Guidi

PARZIALI: 17-13, 26-29, 32-44