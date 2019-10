Ecco tutto quello che devi sapere sul cashback di Amazon

Attualità

Nazionale

| 10:37 - 24 Ottobre 2019

Cashback di Amazon.

Nel mondo che stiamo vivendo la digitalizzazione è tutto. Ogni cosa è digitale, persino il rimborso. Data la crescita senza precedenti che hanno avuto gli acquisti online negli ultimi anni, a partire dal 2017 anche l’Italia ha assistito all’esplosione del fenomeno del cashback, che tradotto letteralmente significa “soldi indietro”. Si tratta di un’opportunità messa a disposizione da apposite piattaforme online che garantiscono ai propri clienti di essere in parte rimborsati per gli acquisti da loro effettuati su tutti gli store convenzionati.



Il successo recente di questo metodo di acquisto, esistente da oltre dieci anni, è stato decretato soprattutto dalla diffusione sempre più ampia dei portali di e-commerce e dei pagamenti digitali.

In questo modo, nei paesi anglosassoni prima e in tutto il resto dell’occidente poi, il cashback è divenuto per tantissimi utenti un vero e proprio punto di riferimento.



Ogni e-commerce, ovviamente, propone la propria percentuale di rimborso, generalmente compresa tra il 3% il 10% della spesa effettuata. L’utente vedrà caricarsi il rimborso sulla propria piattaforma di cashback di riferimento. Sono molte le aziende che, anche nel nostro paese, hanno compreso la potenza commerciale di questa iniziativa e che hanno aderito ricavandone un riscontro non indifferente.



Del resto, anche la strategia del cashback può essere considerata una buona mossa di marketing.

In un’epoca in cui la visibilità e le buone recensioni costituiscono il biglietto da visita ideale per una realtà imprenditoriale, non c’è niente di meglio che lasciare soddisfatti i propri clienti sia vendendogli prodotti di qualità sia garantendo loro un piccolo ritorno economico. Per questo motivo attualmente le aziende destinano parte dei fondi destinati al marketing per restituirli agli utenti che ogni giorno acquistano online.



Anche Amazon nel circuito cashback



Fondamentale, per gli utenti intenzionati a fare acquisti cashback, è rivolgersi a piattaforme affidabili, dalla comprovata serietà ed esperienza. In Italia, il primo sito che ha scommesso sul cashback, nel lontano 2007, e che costituisce attualmente una delle migliori realtà del settore è Bestshopping, che vanta convenzioni con oltre 1500 negozi, tra cui il principale pilastro degli acquisti online, vale a dire Amazon.



Il cashback Amazon su Bestshopping prevede rimborsi per numerose categorie, dal fai da te allo sport fino alla cancelleria d’ufficio. Le percentuali di rimborso proposte da Amazon possono variare mensilmente, quindi è consigliabile tenere sotto controllo il sito con regolarità, per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Oltretutto, con il Black Friday sempre più imminente si potrebbe andare incontro a un risparmio davvero considerevole.



Non vanno dimenticate nemmeno le promozioni speciali, che Amazon propone periodicamente e che Bestshopping si preoccupa di mettere in evidenza sul proprio sito, affinché i clienti possano valutare in ogni momento tutte le possibilità a loro disposizione. In questa sezione, le agevolazioni e il risparmio riguardano i prodotti di punta del colosso statunitense, come per esempio Amazon Prime Video e Amazon Music Unlimited.



Una volta effettuato un acquisto su Amazon, il cashback verrà immediatamente depositato sul sito di Bestshopping. Al raggiungimento di 40€ di risparmio, sarà possibile incassare la cifra scegliendo la modalità di pagamento preferita tra quelle disponibili, vale a dire bonifico, Paypal ma anche buoni sconto Amazon.



Si possono guadagnare soldi anche invitando i propri amici a effettuare acquisti cashback: fare spese online non è mai stato così divertente e fruttuoso.