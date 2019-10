Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:33 - 24 Ottobre 2019

Soggetto Donna.

La sala del cinema teatro Astra di Bellaria-Igea Marina ospita venerdì 25 ottobre alle 21 lo spettacolo “Soggetto: Donna”, che vede in scena le allieve-attrici del laboratorio teatrale condotto da Alexia Bianchi in collaborazione con l'associazione culturale Cambia-Menti dedicato all'approfondimento delle tematiche legate agli stereotipi di genere e delle pubblicità sessiste.



Il Comune di Bellaria sostiene l'evento con il proprio patrocinio e il ricavato della serata sarà devoluto interamente al Progetto Margherita dell'Istituto Oncologico Romagnolo che fornisce gratuitamente parrucche alle donne che affrontano il delicato momento della caduta dei capelli durante la malattia. A riprova di quanto sia importante una tale attività, nel solo 2018 ben 451 donne in tutta la Romagna che hanno usufruito di questa opportunità, un dato che fa ben capire la grande importanza di questo servizio.



L'associazione culturale Cambia-Menti collabora da alcuni anni con lo Ior e ha realizzato lo spot promozionale per la campagna online di crowdfunding del Progetto Margherita 2018 "La mia mamma è bellissima", scritto e diretto da Alexia Bianchi e interpretato dalle allieve-attrici dei corsi di laboratorio teatrale al femminile di Cambia-Menti.



«Ringrazio Alexia Bianchi e l’associazione Cambia-menti per aver confermato la loro sensibilità e vicinanza al nostro crowdfunding - dichiara Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello Ior - L’obiettivo è sempre quello di poter espandere il Progetto Margherita a tutta la Romagna: due anni fa sono state 358 le donne assistite, oggi siamo cresciuti a 451, quindi i dati in nostro possesso ci dicono che questo servizio è sempre più conosciuto e apprezzato dalle pazienti che si trovano costrette a sottoporre a chemioterapia. D’altronde, anche un articolo recente de L’Espresso ha messo in evidenza come spesso una parrucca oncologica, sebbene sia giustamente avvertita come una necessità, rappresenti tuttavia spesso un lusso: il costo varia tra i 400 e i 1.500 euro, decisamente troppi. Noi pensiamo che non sia giusto che una donna che lotta contro il cancro debba fare economia e rinunciare magari ad altre cose per potersi permettere un oggetto tanto importante, anche perché sentirsi nuovamente bene con sé stesse al di là del cancro spesso rappresenta il primo passo per sentirsi anche più forte della malattia e della sfortuna che l’ha colpita».