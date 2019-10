Volley San Marino, i prossimi impegni delle squadre del Titano

Sport

24 Ottobre 2019

Davide Bacciocchi, libero della Titan Services.

Serie B maschile. Dopo l’esordio con sconfitta a Castelfranco di Sotto, la Titan Services prepara la sua prima partita del campionato di serie B sul parquet di casa. I sammarinesi affronteranno il Portomaggiore che, nella prima giornata, si è imposto al tie-break sul Bologna. Gli arbitri dell’incontro saranno Jan Tawfik (1°) e Alessandra Monti (2°). Le due squadre si conoscono: tre anni fa gli estensi sconfissero la Titan Services nei play-off promozione in B. “Abbiamo assorbito bene la sconfitta di Castelfranco perché abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare. In definitiva, abbiamo perso contro una squadra più forte. – Attacca coach Stefano Mascetti. – Devo dire che il calendario non ci aiuta perché sabato affrontiamo una delle pretendenti alla vittoria finale. Se sabato scorso a Castelfranco dovevamo scalare il Monte Bianco, sabato prossimo affrontiamo l’Everest”.



Cosa chiede alla squadra? “In questo momento dobbiamo seguire il sentiero del lavoro e del miglioramento individuale e di gruppo. Poi vedremo cosa succede. Dobbiamo giocare come a Castelfranco ma perfezionando alcune cose: battuta e ricezione in primis. In questo momento conta più fare progressi che punti”. Come noto, la Titan Services deve fare a meno del braccio pesantissimo di Nicolas Farinelli (fuori per diversi mesi) ma sabato prossimo potrebbe rientrare in formazione Francesco Tabarini.







CLASSIFICA: Forlì 3, Arno Volley Castelfranco 3, Krifi Ferrara 3, Zephyr Santo Stefano Magra 3, Job Italia Città di Castello 2, SAMA Portomaggiore 2, Bologna 1, Promo Video Perugia 1, Erm group San Giustino 0, Lupi Estintori Pontedera 0, Syr Safety Spoleto 0, Laghezza La Spezia 0, Energia fluida Cesena 0, Titan Services 0.







PROSSIMO TURNO (2^ giornata): sabato 26 ottobre ore 20.30 a Serravalle, Titan Services – SAMA Portomaggiore.







Serie C femminile – Prima trasferta di campionato per la Banca di San Marino che nell’anticipo di venerdì sera (si gioca alle 21), viaggia a Punta Marina. “Sappiamo di affrontare una squadra giovane, allenata da un mito della pallavolo italiana come Manuela Benelli. – racconta Wilson Renzi, allenatore delle titane. – Sabato scorso hanno perso il derby con l’Acsi Ravenna e vorranno rifarsi. Dalle mie ragazze mi aspetto miglioramenti un po’ in tutti i fondamentali ma in particolare in attacco. Dobbiamo costruire meglio a partire dalla ricezione e anche in rigiocata. Credo sia una partita importante per il nostro campionato per cui sarebbe bene muovere la classifica. Dovremo partire forte fin da subito”.



CLASSIFICA. Budrio 3, Acsi Ravenna 3, Massavolley 3, My Mech Cervia 3, Flamigni San Martino in Strada 3, Gruppo Helyos Riccione 2, Gut Chemical Bellaria 1, Teodora Ravenna 0, Banca San Marino 0, Claus Forlì 0, Retina Cattolica 0, Fse Progetti Savignano 0, Avia Nuova Punta Marina 0.



PROSSIMO TURNO (2^ giornata). Venerdì 25 ottobre ore 21 a Punta Marina: Avia Nuova Punta Marina – Banca di San Marino.