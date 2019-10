Rimini Calcio, mister Cioffi: 'A Reggio un punto d'oro che ci dà morale'

Sport

| 09:21 - 24 Ottobre 2019

Il tecnico del Rimini Renato Cioffi.

Tutto è bene quel che finisce bene. Nel dopo partita di Reggio Emilia il tecnico del Rimini Renato Cioffi è soddisfatto del punto conquistato in rimonta, ma restano sul tappeto i problemi della vulnerabilità della squadra biancorossa anche stavolta lacunosa in occasione del doppio vantaggio reggiano e costretta a dinseguire. Per domenica contro la Fermana da valutare le condizioni di Ferrani, uscito per infortunio.

“Un punto a Reggio che vale tantissimo, soprattutto dopo essere andati sul doppio svantaggio. La squadra ha reagito, ha lottato, abbiamo avuto una grande occasione con Ventola prima del loro rigore, poi abbiamo colpito una traversa con Palma. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, lo avevo detto, quella granata è una squadra che gioca molto bene a calcio. Una gara da affrontare con il sangue agli occhi – ha dichiarato a fine partita il tecnico Cioffi - . Noi avevamo qualche assenza (ma anche nelle file della Reggiana, ndr), qualche ragazzo non in perfette condizioni, dopo un derby molto dispendioso a livello fisico e mentale. Ciò nonostante abbiamo retto bene il campo bene e provato a giocarcela, e quando dico che il nostro campo attualmente ci penalizza non lo dico a caso. I ragazzi hanno avuto grande temperamento, dobbiamo fare più attenzione in determinate situazioni perché a volte paghiamo care certe ingenuità, ma i ragazzi non mollano mai, il merito è tutto loro. Un punto che ci dà grande morale”.