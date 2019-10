Nuova escursione in compagnia del gruppo Wwf Rimini a Castrocaro Terme

Eventi

Rimini

| 07:52 - 24 Ottobre 2019

Una veduta di Castrocaro Terme (foto da Tripadvisor).

Domenica 27 ottobre il Wwf Rimini organizza un’escursione nella zona di Castrocaro Terme. La partenza del trekking è a Castrocaro Terme da via Rio Dei Cozzi, si segue il sentiero per la Rupe Dei Cozzi, un dirupo che sovrasta tutta la zona composta da una struttura geologica particolare chiamata Spugnone per la sua tipica formazione bitorzoluta, la particolare disposizione degli strati di questa rupe/parete attira l'interesse dei geologi per la sua caratteristica sedimentazione fossile, si prosegue su carraie e qualche tratto di asfalto per attraversare campi e zone calanchive.



Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 15 chilometri e un dislivello di 550 metri. Tempo di percorrenza circa 5-6 ore a seconda dell'andatura. Richiesto abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri.



Il punto di ritrovo per la partenza è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a sinistra dell’ex cinema Astoria davanti alla farmacia, alle ore 8.30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche.



Per contatti e ulteriori informazioni chiamare 31 4180104 (Chiti Stefano).