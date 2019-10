Basket giovanile, l'Under 16 RBR/Angels corsara col Pontevecchio con un grande Bonfè: 59-64

Sport

Rimini

| 18:13 - 23 Ottobre 2019

Bonfè e Macaru insieme a coach Mirriello.

Prima vittoria in campionato per i ragazzi dei coach Miriello e Brienza che espugnano il difficile campo di Pontevecchio. Dopo un avvio singhiozzante dei nostri, che faticano a trovare la via del canestro con continuità, nel secondo quarto le percentuali al tiro si alzano e la difesa concede pochi spazi agli avversari. Tutto ciò consente agli Angels/RBR di allungare fino al 18-28. Pontevecchio però non molla e ritorna in partita con un tremendo break di 16-2, sfruttando il momento di blackout dei gialloblù. 34 – 30 al 20'.

Al rientro dagli spogliatoi, nonostante la sveglia suonata da coach Miriello, sono ancora i padroni di casa a tenere il comando della gara, mettendo in difficoltà i santarcangiolesi con frequenti rimbalzi in attacco e tiri dalla distanza. 51-45 al 30'. Nell'ultimo quarto però cambia la musica. Il play Bonfè prende per mano la squadra disputando i 10' finali da vero leader. Per lui 25 punti con 5/8 da 2, 2/3 da 3 e 9/11 ai tiri liberi. In aggiunta, coach Miriello schiera una difesa a zona, ancora in fase di rodaggio, che col passare del tempo diventa impenetrabile (8 punti concessi nell'ultima frazione) e i bolognesi son costretti a cedere il passo.

POL. PONTEVECCHIO – ANGELS SANTARCANGELO/RBR 59-64

ANGELS/RBR: Antolini 1, Bonfè 25, Macaru 9, Benzi 2, Lombardi, Paduano 11, Fabbri 2, Morandotti 6, Panzeri 2, Pini, Morri 2, Mari 4. All. Miriello, ass. Brienza.



UNDER 15 Ko invece l’Under 16 Angels/RBR di Larry Middleton. Con Ferrara finisce 58-68. La squadra riminese ha giocato tre partite perdendole tutte: con San Lazzaro, Ravenna e Ferrara. E' ultima in classifica alla pari di Reggio Emilia che però ha giocato una partita in più (4 giocate). Prossimo turno venerdì in casa della Virtus Bologna, leader con 8 punti (4 partite giocate).