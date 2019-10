DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Fermana LIVE dodicesima giornata

Sport

Rimini

| 16:09 - 27 Ottobre 2019

Diretta testuale Rimini - Fermana dodicesima giornata.

RISULTATO: 0-0 (primo tempo)



RIMINI (4-3-3)

Scotti; Nava, Scappi, Oliana, Silvestro; Cigliano, Palma, Montanari; Zamparo, Gerardi, Arlotti.

In panchina: Santopadre, Sala, Picascia, Van Ransbeeck, Candido, Mancini, Petrovic, Ventola, Pari, Bellante, Messina, Lionetti.

All. Cioffi.



FERMANA (4-3-3)

Palombo; Iotti, Comotto, Manetta, Scrosta; Petrucci, Urbinati, Isacco; Liguori, Cognigni, Bacio Terracino.

In panchina: Gemello, Manè, Rolfini, Venturi, Bellini, Molinari, Mantini, Ricciardi, Fiumicetti, Sperotto, Badioli, Maistrello.

All. Antonioli.



ARBITRO: Petrella di Viterbo (assistenti Niedda e D'Elia di Ozieri)

RETI:

NOTE:ammoniti Palma



STATISTICHE (a cura di Cristiano Cerbara). Reduce da tre pareggi consecutivi, il Rimini cerca oggi al Romeo Neri contro la Fermana quella vittoria assente dallo score biancorosso da ben 10 partite. Di contro i canarini marchigiani, passati da poco sotto la guida del riminese Mauro Antonioli, non è che se la passino molto meglio, tanto che il bottino pieno manca dallo scorso 15 settembre (vittoria 1-0 a Piacenza). Singolare il ruolino di marcia della Fermana nelle ultime 5 gare, con 3 sconfitte interne consecutive intervallate da 2 pari esterni. E dei suoi 9 punti, la squadra gialloblù ne ha collezionati 5 lontano da casa. Ad accomunare le due formazioni ci sono anche le difficoltà difensive: 18 reti subite dal Rimini (peggior difesa con il Fano), 17 dalla Fermana che però segna di meno (8 gol contro i 13 dei biancorossi).

Precedenti. Quello di oggi è il quinto confronto tra Rimini e Fermana al Romeo Neri. Il bilancio vede prevalere i padroni di casa con 2 successi (il primo 3-2 nel 1994-95 con la doppietta di Max Mezzini e il gol di Davide Moretti, l’ultimo proprio l’anno scorso con l’autorete di Clemente e il primo gol di Ferrani in maglia a scacchi) contro uno dei canarini (0-1 nel 1995-96 firmato da Stefano Protti nel giorno in cui la Fermana approdò clamorosamente ai playoff prima di conquistare la promozione in C1 nello spareggio di Ferrara con il Livorno). Completa il quadro lo 0-0 in posticipo serale del 2004-05 quando la corazzata di Leo Acori, proiettata verso la B, fu stoppata dalle parate del portiere Chiodini (in panchina per la Fermana c’era Marco Cari, futuro trainer biancorosso nella promozione in C del 2014-15).



1' mister Cioffi schiera il Rimini per la prima volta con la difesa a quattro, modulo a specchio rispetto a quello della Fermana che mister Antonioli aveva sempre schierato con il 4-2-3-1 nelle due precedenti uscite

14' quasi un quarto d'ora sul cronometro, gioco caotico, nessuna occasione su entrambi i fronti

22' ammonito Palma per aver allontanato il pallone

23' prima conclusione verso la porta, è di Bacio Terracino il cui diagonale finisce a lato sulla destra di Scotti