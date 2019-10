Attualità

Rimini

| 16:46 - 23 Ottobre 2019

Panorama spiaggia Rimini.

L’aumento dei canoni demaniali marittimi da applicare a darsene e porti turistici, disposto dalla legge finanziaria del 2007, è al centro della risoluzione dei consiglieri del Partito democratico, prima firmataria Nadia Rossi, approvata oggi dalla commissione Politiche economiche, presieduta da Luciana Serri, grazie al voto favorevole di Pd e Silvia Prodi (Misto).

A Rimini, – ha riportato Nadia Rossi illustrando l’atto d’indirizzo – dopo l’entrata in vigore della Finanziaria del 2007 il canone annuo applicato sulla darsena turistica è più che quadruplicato, passando da circa 80mila euro a oltre 340mila. Il Comune di Rimini si è attivato immediatamente nei confronti dell’Agenzia del demanio e dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) affinché promuovessero una revisione della normativa. Da allora – ha spiegato la dem – si è generato un corposo e complesso contenzioso giuridico-legale, sollevato dai concessionari delle aree in questione avverso i canoni maggiorati applicati dai Comuni, che è ancora in attesa di soluzione. “L’aumento dei canoni- ha sottolineato la consigliera riminese- rischia di mettere in ginocchio un settore, quello della nautica da diporto, già colpito dalla crisi, trasformando le darsene e i porti turistici in luoghi di degrado”. Il problema dei canoni demaniali marittimi da applicare a porti turistici, darsene e marine – ha concluso l’esponente del Pd – fa parte della più ampia questione del riordino e della revisione delle concessioni demaniali marittime e dei rispettivi canoni che il legislatore statale sta rinviando da tempo.

Di qui la richiesta alla Giunta “di sollecitare, anche interessando i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, la soluzione legislativa della questione dei canoni demaniali da applicare a darsene e porti turistici, escludendo dall’aumento le concessioni relative alle strutture destinate alla nautica da diporto che abbiano ricevuto l’autorizzazione prima della Finanziaria del 2007”.

La risoluzione è sottoscritta anche da Barbara Lori, Luca Sabattini, Stefano Caliandro, Antonio Mumolo, Paolo Zoffoli, Giorgio Pruccoli, Francesca Marchetti, Roberto Poli, Marcella Zappaterra, Lia Montalti, Paolo Calvano, Gianni Bessi, Luciana Serri, Manuela Rontini e Mirco Bagnari.