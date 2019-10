Via i dehors dal centro di Rimini durante l'inverno, scoppia la polemica tra gestori, Comune e Soprintendenza

Attualità

Rimini

| 16:12 - 23 Ottobre 2019

Il rendering di un ipotetico dehors sul suolo riminese (foto di repertorio).

Esplode dalle pagine della stampa riminese di mercoledì mattina la questione dei dehors, gli spazi all’aperto di bar e ristoranti allestiti con tavolini, sedie, coperture ed elementi di arredo che la Soprintendenza vorrebbe vedere rimossi per i mesi invernali. La posizione assunta dal nuovo funzionario Vincenzo Napoli andrebbe a penalizzare tutti per punire invece quelli che non hanno rispettato il regolamento, peraltro sottoscritto 3 anni fa proprio assieme all’amministrazione comunale per tutelare le attività economiche del centro di Rimini. Tra di loro c’è chi ha speso 50, anche 100 mila euro per fare lavori di costruzione e abbellimento di pedale, ombrelloni, tende e paravento, così da garantire uno spazio sul plateatico anche nei mesi più freddi, magari attraverso l’ausilio di appositi sistemi di riscaldamento.



«Non si possono cambiare i regolamenti in base a come cambiano le persone» è in sintesi la posizione dell'assessore Jamil Sadegholvaad, che proprio in mattinata ha incontrato la stampa per chiarire la posizione dell'amministrazione comunale in merito.



«Il Comune ha scritto un regolamento sui dehors proprio insieme alla Soprintendenza appena tre anni fa. Gli imprenditori hanno fatto investimenti sulla base di quel regolamento e ora si piomba nell’incertezza. Va punito chi ha infranto le norme, non tutti indistintamente». La posizione della Soprintendenza sembra chiara: potranno essere soltanto stagionali, quindi per 8 mesi l’anno e con strutture meno impattanti. Sono un’ottantina finora le lettere inviate ad altrettanti gestori di attività in centro, che promettono battaglia. Anche perché «la presenza dei dehors è una lotta contro il degrado e rende la città più viva e attiva», aggiunge l’assessore. Il parere dell’ente purtroppo è vincolante e agli imprenditori, se nulla cambierà, resta solo la via del ricorso al Tar. A rischio sembra esserci anche il presepe di sabbia al Porto per via del tendone sotto cui andrebbe allestito.



Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini Gianni Indino condivide la preoccupazione di intere famiglie di associati che «vivono della loro attività e non riuscire a pianificare il futuro, gli investimenti, le assunzioni, le mette in seria difficoltà. Benissimo salvaguardare il decoro della città e la bellezza dei nostri monumenti, ma il turismo è un’offerta d’insieme, che non prescinde dai servizi d’eccellenza dati dai nostri bar e dai ristoranti, capaci di valorizzare il nostro centro storico e di renderlo ancora più apprezzato per un soggiorno o una visita. Se la soluzione agli abusi di qualcuno è punire tutto il sistema, noi non ci stiamo. Stiamo costruendo una Rimini aperta tutto l’anno con investimenti considerevoli per valorizzare il centro storico, per far crescere il comparto fieristico e congressuale, per fare vivere la nostra città a 360° in tutte le stagioni anche dal punto di vista turistico e ora c’è il rischio che chi arriverà a Rimini in inverno non potrà prendersi un caffè seduto fuori. Perché? Qui non si parla di un problema estetico, ma si vanno a toccare l’economia del territorio, la sopravvivenza delle imprese, il lavoro delle persone e l’appeal della proposta turistica della nostra città. Non sono cose da poco». (f.v.)