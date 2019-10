Week-end del 26 e 27 ottobre 2019: gli eventi a Rimini e provincia

Eventi

Rimini

| 07:57 - 24 Ottobre 2019

Un momento dell'edizione 2018 di CioccoRimini.

E'un weekend di gran sapori ed emozioni autunnali, quello che va da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.



IN EVIDENZA.



Appuntamento goloso con CioccoRimini in piazza Cavour. Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre speciale occasione con la golosità e l’arte legata alla passione dei maestri cioccolatai. Per un intero weekend, il centro storico di Rimini si trasforma in un’affascinante 'maison du chocolat' in cui praline, cioccolate calde e tavolette risveglieranno i sensi di tutti. Ingresso: libero. Leggi la notizia.



MUSICA.



Musica per ricordare la caduta del muro di Berlino, musica per aprire gli occhi sui nuovi muri: da venerdì 25 a domenica 27 ottobre debutta il festival Imagine, tre giorni di musica dal vivo e dj set, arte, intrattenimento, allestito alla Sala Pamphili nel complesso degli Agostiniani in via Cairoli a Rimini. Tra gli ospiti Bound for Glory e Duo Bucolico. Leggi la notizia.



Dopo il successo della prima data, al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria è di scena il secondo e ultimo appuntamento con CantarDiVino, la rassegna dedicata ai migliori cantautori italiani, in concomitanza con la Fiera del Tartufo. Domenica 27 ottobre alle 17.30 sarà di scena, infatti, Vittorio Bonetti in trio, per un omaggio a Giorgio Gaber. Leggi la notizia.



E’ in programma sabato 26 ottobre alle 21 al Teatro della Regina il concerto live dei Sound Project “Pink Floyd Tribute Band”. Filo conduttore del concerto: 30 anni fa cadeva il Muro di Berlino; 40 anni fa i Pink Floyd pubblicavano un album preveggente e universale: The Wall. Sonorità e testi che hanno fatto dei Pink Floyd l’icona del Progressive rock e rivoluzionato la scena musicale e culturale. Prevendita biglietti: Vivaticket. Info: 370.3531173 (ore 15 - 20).



Sabato 26 ottobre la Traviata da camera al Teatro Galli di Rimini. Nell'ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera" e, di Contaminando 2020. Orario: ore 21:00 Ingresso a pagamento.



Al Palacongressi di Rimini si svolge da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, la ventiduesima edizione di 'Sintonie High-End Video Exhibition': presentazione di anteprime assolute nazionali ed europee di prodotti hi fi. Ingresso gratuito. Info 0541 711500 (Palacongressi).



Sarà la voce dolce e profonda di Mariama dalla Sierra Leone, che presenta - a pochissimi giorni dall’uscita - il nuovo album Love, Sweat and Tears, unica data in Romagna, ad inaugurare la nuova stagione dei teatri di Cattolica. L’appuntamento è venerdì 25 ottobre al Salone Snaporaz (ore 21,15) con il concerto in cui l’artista, nata in Sierra Leone ma cresciuta in Germania, si esibirà accompagnata da Serge Ananou alla chitarra elettrica e tastiere e Georges Dieme alla batteria. Leggi la notizia.



TRADIZIONE.



Fiera del tartufo di Sant'Agata Feltria è uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di gastronomia e per gli amanti di questa preziosa delizia. La kermesse si svolgerà tutte le domeniche di ottobre. Leggi la notizia.



PER LA FAMIGLIA.



Teatro per tutte le età, riparte "Il Mulino dei piccoli" a Rimini con il Circo Pacco. Domenica 27 ottobre doppia replica alle 11 e alle 16.30 per "Paccottiglia deluxe: cialtroneria di qualità superiore". Notizia e programma completo.



Il comitato Parco Sport Village in collaborazione con il comune di Riccione ha organizzato all'ex Fornace per domenica 27 ottobre un’intera giornata dedicata al far west, tra enogastronomia, musica, farm market, attività e giochi rigorosamente a tema che trasformeranno l’area della ex fornace in una fattoria della Frontiera. Il programma della manifestazione.



Appuntamento con cinema e territorio con la prima edizione di Visioner Festival, che si terrà a Rimini presso il Multiplex Le Befane da giovedì 24 a sabato 26 ottobre.Tre giornate in cui le visioni di film e documentari saranno intervallate da incontri con gli autori e masterclass. Tutti gli eventi di questa edizione Visioner Festival sono gratuiti. Programma, film e orari.



Piazza Cavour, una delle piazze più suggestive del centro storico riminese ospita come ogni ultima domenica del mese, Rimini Antiqua, mostra mercato dell'antiquariato, modernariato e vintage. Un appuntamento in cui è possibile trovare ampia scelta di oggetti selezionati: ceramiche, vetro, libri, mobili, bigiotteria, argenteria e oggetti vari, tutto rigorosamente originale. Orario: dalle 7.30 alle 19.00.



TEATRO



E’ partito il conto alla rovescia per il debutto ufficiale di “Blu Morciano. Teatro e Persone”, la rassegna teatrale che animerà l’auditorium della Fiera di Morciano con sette grandi appuntamenti. Si comincia sabato 26 ottobre con Enzo Iacchetti in Intervista confidenziale in cui lo storico conduttore di Striscia la notizia sarà intervistato da Giorgio Centamore, cabarettista e fedele collaboratore di Iacchetti. Leggi la notizia.



SPORT



Calcio, allo stadio Romeo Neri domenica 27 ottobre si gioca la partita di serie C tra Rimini e Fermana stadio ore 17.30. L'incontro è valevole per la 12esima giornata.



Sabato 26 e domenica 27 ottobre torna Porsche Sports Cup Suisse, il campionato sportivo per i clienti Porsche a Misano Adriatico. Piloti ambiziosi e appassionati che mettono alla prova i rispettivi talenti in ambito automobilistico. Per maggiori informazioni Autodromo 'Marco Simoncelli' - Misano World Circuit, via Daijiro Kato, 10. Telefono: 0541 618511.



METEO. Le previsioni a Rimini e provincia nel weekend