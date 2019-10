Viale Tasso di Riccione rimesso a nuovo: i lavori partono tra fine novembre e inizio dicembre

Attualità

Riccione

| 15:53 - 23 Ottobre 2019

Incontro in Municipio tra amministrazione comunale di Riccione e i residenti di Viale Tasso.

Lavori e tempistiche per la riqualificazione del viale Tasso, compreso il nuovo arredo, sono stati oggetto dell’incontro svoltosi martedì tra i residenti, il sindaco Renata Tosi, l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti, il dirigente ai lavori pubblici Michele Bonito e i tecnici comunali. Si tratta dei lavori previsti nel tratto di viale Tasso, compreso tra i viali Verdi e Massimo D’Azeglio, sul quale sono in corso interventi alle fognature per un importo di oltre 1 milione di euro, e che andranno a riqualificare l’asse commerciale con nuove illuminazione, alberature, panchine e isole ombreggianti.



Le previsioni di avvio cantiere sono tra fine novembre e primo dicembre. Oltre un centinaio le offerte economiche pervenute e interessate all’aggiudicazione dei lavori. Questa mattina (mercoledì 23 ottobre) sono state aperte in prima battuta le buste amministrative che saranno sottoposte a fase di verifica, passi successivi il vaglio delle offerte economiche e l’aggiudicazione. L’esecuzione dei lavori, come illustrato ai residenti durante l’incontro, avverrà a blocchi, isolato per isolato, in modo da procedere a comparti finiti zona per zona.



“La filosofia del progetto di rinnovamento dell’arredo urbano- ha sottolineato l’assessore Ermeti - è quella di liberare il più possibile i marciapiedi da intralci per consentire il passaggio dei pedoni. Il livello stradale, che durante la stagione estiva diventerà pedonale, sarà rinnovato e uniformato ai marciapiedi creando un unico spazio di ampie dimensioni per i passanti. Partiti gli interventi al sistema idraulico dell’impianto fognario, manteniamo la barra dritta per dare un nuovo volto a viale Tasso, storico luogo di passaggio e dello shopping nel quartiere Alba. Una zona dove la riqualificazione si affianca a previsti interventi di rigenerazione, come l’ex dancing Sirenella che con il rinnovato arredo avrà nuova linfa.



Tra gli elementi distintivi del nuovo viale Tasso saranno introdotti una colorazione della pavimentazione distinta nelle parti carrabile e pedonale, illuminazione a Led, modulabile d’intensità, e la piantumazione di alberi sempreverdi e dalle colorazioni stagionali. Anche Piazza Sacco Vanzetti sarà oggetto d’intervento con verde e isole ombreggianti dove poter sostare su nuove panchine.