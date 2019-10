Halloween ai Musei di Rimini all'insegna di spassosi piccoli brividi

Eventi

Rimini

| 15:40 - 23 Ottobre 2019

Zucche di Halloween.

Piccolo Mondo Antico Festival torna giovedì 31 ottobre in un'edizione speciale dedicata a Halloween, per festeggiare la giornata più spaventosa dell’anno all’insegna di spassosi piccoli brividi. Il programma propone:



Ore 17 - Magiche zucche di Halloween Per bambini dai 3 ai 6 anni. Luna ha dimenticato nelle sale del Museo delle piccole zucche. Dopo averle recuperate tutte creiamo assieme la nostra.



Ore 21 - Il Museo della Paura Per bambini coraggiosi dai 7 anni. Un essere misterioso si aggira nei sotteranei del museo, risvegliato da un'antica malendizione. Soltanto il coraggio di pochi impavidi che raccoglieranno gli amuleti in grado di sconfiggerlo potranno salvare la città da una minaccia paurosa. Si richiede ai partecipanti di essere muniti di torcia.



Ore 21 - La notte in cui l’impossibile diventa possibile! Per bambini dai 7 anni In una notte magica un angelo e un fantasma accompagneranno i giovani in un misterioso viaggio attraverso preziosi dipinti del Seicento-Settecento.



Costo di partecipazione : € 4 per ogni iniziativa