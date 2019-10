DIRETTA TESTUALE Calcio C: Reggiana Rimini LIVE 2-2 risultato finale

Sport

Rimini

| 22:27 - 23 Ottobre 2019

Diretta testuale Reggiana Rimini undicesima giornata.

RISULTATO: 2-2



REGGIANA (3-4-2-1):



Narduzzo

Spanò

Espeche (60' Rossi)

Martinelli

Libutti

Radrezza (46' Costa)

Varone (83' Brodic)

Kirwan (72' Favale).

Staiti

Zanini (46' Rozzio)

Scappini



In panchina: Voltolini, Santovito; Muro; Iaquinta, Haruna.

All. Alvisi.



RIMINI (3-5-2):



Scotti

Nava

Ferrani (24' Gerardi)

Oliana

Finizio

Cigliano (54' Silvestro)

Palma

Van Ransbeeck (54' Montanari)

Picascia

Ventola (54' Arlotti)

Candido (78' Mancini)



In panchina: Sala, Santopadre; Messina; Lionetti, Pari; Petrovic, Bellante.

All. Cioffi.



ARBITRO: Colombo di Como (Assistenti: Vettorel di Latina e Carrelli di Campobasso).

RETI: 8' Varone (RE), 24' Scappini (RE), 38' rig. Gerardi (R), 46'pt Ventola (R).

NOTE: espulsi Martinelli al 37' e Finizio al 50', ammoniti Ferrani, Montanari, Palma. Recupero 2'+5'.



A cura di Riccardo Giannini



Inizio gara ore 20.45



Mister Cioffi "mescola" le carte e schiera a sorpresa Ventola come terzo under (con Cigliano e Oliana), fuori Arlotti e (come previsto) Silvestro. Panchina anche per Gerardi. Sono out per squalifica Zamparo e Scappi. Tornano titolari Finizio e Picascia.

In casa Reggiana Rossi non al meglio va in pachina, torna Scappini. Squalificato Kargbo. Assenti il portiere Venturi, il riminese Marchi e l'esterno Lunetta.



Rimini in maglia a scacchi bianco-rossi con calzoncini e calzettoni rossi, maglia a strisce verticali blu-granata con calzoncini blu e calzettoni bianchi per la Reggiana.



Partiti!



2' Cross dalla sinistra di Picascia, esce sicuro Narduzzo e blocca.



8' GOL REGGIANA. Azione lavorata della squadra di casa, che fa circolare palla da destra a sinistra. Poi c'è la palla in profondità, in area sulla sinistra, per Kirwan, che pennella al centro: colpo di testa dell'ex San Marino Varone che infila Scotti. Il portiere tocca il pallone senza poter evitare il gol.



11' palla in profondità per Ventola che prova la conclusione in scivolata, ma viene murato dalla difesa locale.



12' Incursione del difensore Spanò che entra in area dalla destra, palla orizzontale al centro per Scappini che calcia di destro a botta sicura, la conclusione termina fuori alla sinistra di Scotti.



13' Scappini fa sponda all'indietro per Staiti che calcia di potenza dal limite dell'area, provvidenziale deviazione di un difensore in corner.



21' Punizione di Radrezza, Scappini cade in area e reclama un rigore. Intanto Ferrani (ammonito) è costretto al cambio per infortunio.



22' Rimini vicino al pari! Un'azione in velocità avviata da Candido che triangola con Van Ransbeeck e dal limite dell'area allarga a destra, in area, per Ventola. Destro secco dell'attaccante in diagonale, ma Narduzzo ben piazzato respinge.



23' Ferrani è fuori dal campo, ma ancora non è stata operata la sostituzione. Il capitano tornerà in campo?



24' GOL REGGIANA. Con il Rimini in dieci, la Reggiana raddoppia. Cross di Libutti dalla destra, Scappini dimenticato da Nava colpisce di testa e infila Scotti sulla sua destra.



24' Esce Ferrani ed entra Gerardi.



27' SCOTTI EVITA IL TRIS! Angolo di destra da Staiti, Martinelli colpisce di testa, ma Scotti vola sulla sua destra e respinge a mani aperte.



28' Rimini ora con il 4-5-1 con Ventola e Candido sulle fasce.



30' RIMINI PERICOLOSO! Candido dalla sinistra esegue una doppia finta beffando Spanò e portandosi il pallone sul destro, tiro a giro che chiama Narduzzo a una difficile respinta.



35' Velenoso cross da destra di Staiti, traiettoria che beffa Scotti rimasto a metà strada tra i pali e l'uscita. Non ne approfitta nessuno degli attaccanti locali. Rimini in netta sofferenza, specie sulla fascia di Picascia.



37' RIGORE RIMINI E REGGIANA IN DIECI! Bravissimi Gerardi e Ventola nello scambio, Ventola pronto al tiro viene atterrato da Martinelli. Secondo giallo per il difensore, ex di turno.



38' GOOOOOL RIMINI! Gerardi spiazza Narduzzo. La partita è completamente riaperta.



40' Reggiana vicino al tris! Con il Rimini in superiorità numerica, Scappini spreca una clamorosa occasione, calciando a lato sul cross rasoterra da destra del solito Libutti, dimenticato da Picascia.



45'+1' GOOOOOL RIMINI! Prima rete in maglia biancorossa per Ventola! Punizione di Palma dalla trequarti destra, Gerardi svetta di testa e chiama Narduzzo alla respinta. Ventola ribadisce in rete.



45'+2' Fine primo tempo. Un brutto Rimini fino al 37', quando Gerardi e Ventola si inventano l'azione del rigore del 2-1. Il fallo costa il secondo giallo a Martinelli. Attaccanti biancorossi davvero ispirati. E ora c'è una ripresa da giocare in superiorità numerica.



Nel Rimini bene Gerardi, Ventola, Candido e Scotti. Da dimenticare il primo tempo di Picascia.



Ripartiti!



Due cambi per la Reggiana che inserisce i difensori Conti e Rozzio. Espeche avanza a centrocampo, ora i locali con il 3-4-1-1.



47' VENTOLA SBAGLIA IL GOL DEL 2-3! Gerardi lanciato a sinistra crossa in area per Ventola, che tutto solo davanti a Narduzzo calcia alto sopra la traversa.



50' RIGORE REGGIANA E RIMINI IN DIECI. Ancora fatale al Rimini un'incursione sulla destra di Libutti, Picascia sporca il cross, una seconda deviazione mette in difficoltà Scotti che smanaccia corto, Varone manca la deviazione di testa a porta vuota, ma la palla arriva a Kirwan. Girata sottoporta e mani (dubbio) di Finizio. Espulso il difensore.



51' INCREDIBILE SCOTTI PARA!!! Terzo rigore parato da Scotti. Scappini calcia sulla destra del portiere che si supera.



53' Tiro da fuori area di Espeche, una deviazione non complica la presa di Scotti, fin qui il migliore in campo.



54' Triplice cambio per il Rimini che inserisce Montanari, Silvestro e Arlotti.



57' Punizione di Staiti e uscita da manuale di Scotti sul secondo palo. Presa sicura del portierone romano.



60' Partita emozionante al Mapei Stadium, ora la Reggiana con diversi uomini, il Rimini si difende, pronto a colpire in contropiede. Partita aperta a ogni risultato.



67' TRAVERSA RIMINI! Gran destro da fuori area di Palma che colpisce la traversa, nel prosieguo dell'azione Gerardi ci riprova da fuori di sinistro, blocca Narduzzo.



73' Cross di Libutti da destra, Staiti cerca l'eurogol in rovesciata, ma la mira è sballata. Palla alta.



78' Costa crossa in area per Scappini, che gira al volo di sinistro. Conclusione radente, Scotti si tuffa e respinge.



80' Ora le due squadre sono molto stanche. Sterile predominio della Reggiana in questi ultimi minuti di gioco.



86' Il neo entrato Brodic è bravo a toccare per l'inserimento di Libutti, che calcia di destro rasoterra, da un punto in cui sarebbe stato consigliato un tiro di sinistro. Scotti blocca senza problemi.



90'+1': SCOTTI GIGANTE! Cross di Libutti da destra, colpo di testa di Scappini, il portierone vola sulla sua sinistra e respinge.



90'+5': finita al Mapei Stadium. Il Rimini conquista un punto d'oro al Mapei Stadium. Ennesima prestazione di carattere dei biancorossi, che sopperiscono il gap tecnico con cuore e determinazione.