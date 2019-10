Rimini, duro contrasto ai "furbetti dello scontrino": chiuse quattro attività

Cronaca

Rimini

| 14:55 - 23 Ottobre 2019

Controlli della guardia di Finanza su emissione scontrini, foto di repertorio.

Quattro attività del riminese sono state sottoposte a chiusura coattiva per mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali. Tre i giorni di chiusura disposti nei confronti di una sartoria nel centro di Rimini, cinque quelli per una gastronomia di cibi da asporto di Cattolica, otto per un ristorante di Misano Adriatico e nove per una panetteria di San Giovanni in Marignano. I gestori sono rispettivamente un cittadino cinese, un turco, un altro cinese e un italiano. I provvedimenti di chiusura sono stati emessi a seguito delle avvenute contestazioni, da parte della Guardia di Finanza, di almeno quattro violazioni in merito all'emissione degli scontrini nell'arco di un quinquennio. Ben dodici quelle commesse dal ristoratore, segue con 7 il panettiere; cinque per la sartoria e quattro per la gastronomia.