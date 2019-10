Contest Mei: i vincitori Argento e la band riminese Balto si esibiranno alla Milano Music Week

Attualità

Rimini

| 15:01 - 23 Ottobre 2019

La band riminese Balto.

Si’ e conclusa con l’esibizione dei sei finalisti al Mei2019 il contest Giovani Talenti della Terra di Romagna che ha avuto un grandissimo successo, dopo che ha visto passare isuoi artisti in Rai su La Vita in Diretta e a Rai Radio Live con i finalisti. La cantautrice Argento di Ferrara e la band riminese dei Balto, che sono gia’ al lavoro per l’album d’esordio grazie alla vittoria, si esibiranno come vincitori del contest emiliano-romagnolo alla Milano Music Week di novembre a cura del Mei, la piu’ importante vetrina della musica italiana. Nel frattempo le band bolognesi dei Rosaspina e degli Ootb sono al lavoro , grazie al riconoscimento ottenuto dal contest, per la produzione e distribuzione digitale del singolo che uscira’ a meta’ novembre e sara’ distribuito da Materiali Musicali su tutti i canali distributivi digitali.

In preparazione un tour di Argento e Balto per il 2020 oltre ad altri appuntamenti live di qualita’ durante quest’anno.



ARGENTO



E’ Disponibile il nuovo singolo “Mescolare” della cantautrice Argento, prodotto da Michele Guberti per Massaga Produzioni, selezionato per le audizioni live di Sanremo Giovani, distribuito e promosso da Alka Record Label.



Argento abita a Ferrara. Chitarra, voce e PC nella cameretta di casa. Tra parole segnate sugli scontrini del bar e frastuono di bombe in TV scrive “Anche Solo Una Volta”, il suo primo singolo, uscito in radio ed in tutti i migliori digital stores il 24 marzo 2017 per Alka Record Label.

Dopo aver scalato la classifica radio Indie Music Like con 5 settimane di permanenza, esce il 25 luglio 20717 il nuovo singolo dal titolo “Goccia”, che dopo essere stato recensito e pubblicato su Radiocoop, entra in rotazione su Antenna Sud TV (canale 196 del DTT) per diversi mesi.

Con i primi due singoli Argento attira l'attenzione della stampa e del web, entrando in rotazione su numerose radio italiane. A dicembre 2017 il brano “Anche Solo Una Volta” è stato inserito nella compilation “Spazio Inediti Vol.3”, edita da VSG Edizioni, che ha reso Argento protagonista su centinaia di radio sia italiane che in europa.

Il 30 gennaio 2018, esce il terzo singolo “Rachele”, sempre distribuito e promosso dall'etichetta ferrarese Alka Record Label, in anteprima esclusiva per RockOn, magazine di riferimento per la musica indipendente in Italia. Il nuovo singolo apre diverse porte alla cantautrice pugliese, il mensile Marie Claire (una delle più qualificate riviste internazionali) pubblica la recensione in uno speciale, ospite della settimana di Radio Idea Bari che pubblica un servizio a mezza pagina sulla Gazzetta Del Mezzogiorno e decine di magazine nazionali danno spazio al nuovo lavoro.

Nell'estate 2018, con la produzione di Alka Record Label e Massaga Produzioni, lavora per la realizzazione del suo primo album, realizzando 2 nuovi singoli, di cui “Mescolare” presentato per le selezioni di Sanremo Giovani, grazie al quale risulta tra i 69 artisti scelti dalla Commissione musicale per le audizioni del 12 novembre del Festival di Sanremo.

A fine ottobre 2018 è finalista della 14^ edizione del Premio Bianca d’Aponte ad Aversa, dedicato alle migliori cantautrici italiane. Vincitrice di Giovani Talenti della Terra di Romagna, sara’ presente a un live a Milano Music Week a cura del Mei ed e’ in preparazione il singolo, mentre il nuovo album sara’ annunciato a fine novembre.



BALTO



“Mi Piacerebbe Tanto Ballare” è il primo singolo/video dei BALTO estratto dal disco “E' Tutto Normale”, prodotto da Massaga Produzioni e distribuito da Alka Record Label.



Balto

Poco più che ventenni, una vita fatta di Università, lavori estivi e treni regionali. I Balto da Rimini scrivono della normalità di ciò che li circonda, vite vissute secondo il loro filtro, quello di chi si rende conto di tutto ma non si rassegna davanti a niente. Il suono sa di Rock e rende giustizia alla rabbia e alla voglia di esserci, con tratti più dolci e ritornelli cantabili.

Grazie all'EP (Brucio Spento, 2015) ed ad un singolo sognante e malinconico (Spine nel fianco, 2016) usciti per Alka record Label, i Balto hanno trovato aperte le porte di tantissime radio su territorio nazionale, girando soprattutto live fra il centro e il nord Italia, tra cui in apertura ai Canova per l’Uniradio Music Festival 2017.

Anticipato dal singolo “Mi Piacerebbe Tanto Ballare”, pubblicato il 05 ottobre 2017 in esclusiva su Spotify e Deezer, esce in cd ed in digitale il 24 novembre il nuovo EP “È Tutto Normale”, distribuito e promosso da Alka Record Label. Vincitori di Giovani Talenti della Terra di Romagna, si esibiranno in un live alla Milano Music Week a cura del Mei ed entro fine novembre annunceranno uscita singolo e nuovo album.