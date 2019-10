A Rimini i falsi misteri della Uno Bianca 25 anni dopo gli arresti

Attualità

Rimini

| 14:38 - 23 Ottobre 2019

Presentazione del convegno dedicato ai misteri della Uno Bianca.

Oggi, mercoledì 23 ottobre, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione della giornata di studi "Falsi misteri d'Italia e il caso Uno bianca. 25 anni dopo gli arresti" che si terrà il 21 novembre 2019 al teatro degli Atti a Rimini, promossa dall'Associazione JF Kennedy col patrocinio e la collaborazione del Comune di Rimini, della regione Emilia Romagna e con il contributo di Coop Alleanza 3.0. Erano presenti il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il magistrato Daniele Paci, Sigismondo d'oro 2014, che nel '94 coordino' le indagini che portarono agli arresti dei fratelli Savi e dei loro complici poliziotti che in 7 anni in Emilia Romagna e Marche uccisero 24 persone e ne ferirono oltre 100, insieme a Dalmazio Rossi, presidente dell'Associazione Jf Kennedy che ha promosso l’iniziativa e Fabio Tomasetti, presidente dell'Istituto Storico per la Resistenza che ha collaborato alla sua realizzazione.



PROGRAMMA DEL CONVEGNO



Giovedì 21 Novembre, Teatro degli Atti, via Cairoli 42, Rimini



Ore 17.30 - Saluti istituzionali ( Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini,

Associazione familiari delle vittime)

Introduce e coordina lo scrittore Carlo Lucarelli

“La banda della Uno bianca non è un mistero d’Italia”, Daniele Paci, magistrato che

coordinò le indagini sulla banda

“Dietrologia e stragi”, Vladimiro Satta, storico, documentarista del Senato

“Riflessioni sull’odio”, Vito Mancuso, teologo



Ore 21.00 - Ripresa dei lavori Coordina Carlo Lucarelli

“...non si può escludere che…”, Armando Spataro, ex Procuratore di Torino, esperto di

indagini antiterrorismo “Senza fatti e senza verità, quale futuro”, Walter Veltroni, politico e scrittore