Compleanno di Riccione, prossimi appuntamenti dedicati a Don Giovanni Montali e Igino Righetti

| 14:28 - 23 Ottobre 2019



Proseguono gli appuntamenti della settimana dedicata al 97° compleanno di Riccione. Dopo l’inaugurazione della scuola Riccione Paese e l’intitolazione della sala della biblioteca comunale a Silvio Lombardini, venerdì sera (dalle ore 20.30, Palazzo del Turismo) è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica itinerante Don Giovanni Montali. La forza della carità per una rinascita civile e la conferenza dal titolo Igino Righetti e il rinnovamento della cultura cattolica.

Una serata per ricordare due riccionesi: don Giovanni Montali (1881-1959), parroco di San Lorenzo dal 1912 al 1959, che seppe coniugare l’attività pastorale con un intenso impegno in campo sociale ed educativo e Igino Righetti (1904-1939) a cui Riccione dette i natali, che divenne presidente nazionale della FUCI a Roma nel 1925 e, insieme a Giovan Battista Montini - futuro papa Paolo VI -, fu punto di riferimento per i giovani cattolici impegnati in campo politico, sociale e culturale.

La mostra (taglio del nastro alle ore 20.30, Palazzo del Turismo) è a cura del Comune di Riccione insieme all'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” della Diocesi di Rimini e di San Marino - Montefeltro, alla Fondazione “Igino Righetti”, in collaborazione con il Comitato d’Area S. Lorenzo e la parrocchia San Lorenzo in Strada ed è realizzata in occasione del 60° anniversario della morte di don Montali, per rendere omaggio a questo protagonista della storia cittadina della prima metà del secolo scorso. L’esposizione racconta, attraverso testi, documenti e immagini, l’avventura spirituale e umana di un sacerdote nella cui azione si fondono carità cristiana e impegno sociale. Si ripercorrono in maniera tematica e cronologica le tappe fondamentali della vita di Don Montali: dagli anni della formazione, all’attività pastorale a San Lorenzo, alle opere sociali a favore della città; dagli anni terribili della seconda guerra mondiale al dopoguerra e alla ricostruzione.

Dopo l’inaugurazione si terrà, alla presenza del Vescovo di Rimini Mons. Francesco Lambiasi, la conferenza dal titolo Igino Righetti e il rinnovamento della cultura cattolica a cura del prof. Renato Moro, docente di storia contemporanea all’Università degli Studi di Roma Tre, con la partecipazione di Don Pierpaolo Conti.

Igino Righetti è una delle figure più significative del laicato cattolico italiano della prima metà del ‘900 e l’incontro è dedicato alla riscoperta della sua opera all’interno del contesto ecclesiale, sociale e politico del suo tempo che ha ispirato altri testimoni del cattolicesimo democratico quali il Beato Alberto Marvelli, ma anche Don Giovanni Montali.