FOTO Rotatoria Padulli: iniziata la posa delle otto travi del nuovo ponte sull’Ausa

Attualità

Rimini

| 14:27 - 23 Ottobre 2019

Le travi in cemento armato lunghe 30 metri circa e dal peso che sfiora le 50 tonnellate.

Una dopo l’altra, con un’operazione spettacolare seguita da un certo pubblico, hanno iniziato ad essere poste in posizione le otto travi in cemento armato che, lunghe 30 metri circa e dal peso che sfiora le 50 tonnellate, sosterranno il nuovo ponte sul fiume Ausa destinato a collegare le due rotatorie previste dall’intervento in corso sulla SS 16 in prossimità dello stabilimento Valentini, una sulla SS16 e una su via Aldo Moro, già conclusa e attiva dall’agosto scorso.

Dopo la posa i lavori per la realizzazione della pavimentazione viaria e di completamento dell’impalcato e a seguito quelli per il completamento della rotatoria vera e propria sulla statale 16.



Come si ricorderà con la realizzazione di quest’opera non solo si metterà in sicurezza il collegamento del quartiere dei Padulli con la statale 16 e il centro della città ma anche una nuova via d’accesso alla viabilità cittadina rappresentata dall’asse Caduti di Marzabotto – Jano Planco – Euterpe.