Centro Meteo Emilia Romagna diventa organizzazione di volontariato, ecco lo staff

| 14:07 - 23 Ottobre 2019

Centro Meteo Emilia Romagna.

Lunedì 7 Ottobre 2019 è stata costituita Centro Meteo Emilia Romagna ODV con sede legale a Rimini, ma con operatività effettiva su tutta la regione, come sempre svolto fin’ora. Centro Meteo Emilia Romagna cresce ulteriormente diventando un'organizzazione di volontariato, con un proprio statuto che regolamenta e descrive le attività. "Si tratta di un importante tassello volto a sottolineare il tentativo di fornire un operato di qualità e che sia utile per terzi", spiega una nota di Centro Meteo Emilia Romagna.

Centro Meteo Emilia Romagna nasce il 23 Marzo 2013, quando Elia Lombardi e Grigorij Filippo Calcagno diedero vita a un nuovo progetto, basato sulla passione comune per la meteorologia e i fenomeni naturali. Negli anni successivi lo staff si è allargato, al pari del bacino d’utenza che segue le attività del Centro Meteo Emilia Romagna. Lo staff si propone di studiare, sviluppare e diffondere a beneficio della collettività la conoscenza della meteorologia, della climatologia, dell’idrologia e dell’ambiente, promuovendo un approccio scientifico che possa essere utile sia in ottica di previsione e prevenzione del rischio, sia come informazione al cittadino. L’attività di studio, previsione e monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni atmosferici è parte integrante e fondamentale dell’attività di Centro Meteo Emilia Romagna. A questo si unisce una componente divulgativa che allarga i suoi orizzonti oltre al settore meteorologico, sconfinando nella climatologia, nella tutela dell’ambiente e del mare.



Lo staff