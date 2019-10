Beach tennis, nel girone A Zammarchi-Cavaldoro continuano la marcia

Sport

Rimini

| 14:03 - 23 Ottobre 2019

Stefani Di Marco e Giorgio Frisoni.

Una sesta giornata davvero sorprendente quella disputata martedì nel campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel girone A Zammarchi-Cavaldoro non fanno sconti agli avversari di turno e si affermano ancora con un perentorio 3-0, anche se allo loro spalle non mollano Cataldo-Stacchini ed Amaduzzi-Santolini. Nel raggruppamento B Zannoni-Urbini vincono di misura il match-clou al vertice contro Zoli-Lorenzi e creano il vuoto alle loro spalle. Da segnalare nella serata l’ottima prestazione del campione in carica Stefano Di Marco in coppia con Giorgio Frisoni. Nel girone C a sorpresa Mecozzi-Morosato lasciano sulla sabbia il primo set per merito di Alvisi-Rinaldi. Alle loro spalle si fa largo il collaudato duo Savini-Torroni. Da segnalare nella serata il duo Marone-Agostinelli che riesce a strappare un set sia agli stessi Savini-Torroni, nonché al temibile duo Broccoli-Gessaroli. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Zammarchi-Cavaldoro su Galli-Urbinati, Cataldo-Stacchini su Filippi Pari, Angeli-Bevitori su Saponi-Paci ed Amaduzzi-Santolini su Andreani-Modeo. In posticipo Cimatti-Lombini contro Antonelli-Campedelli.

Classifica: Zammarchi-Cavaldoro 16; Cataldo Stacchini, Amaduzzi-Santolini 13; Antonelli-Campedelli, Angeli-Bevitori 9; Cimatti-Lombini, Saponi-Paci 6; Andreani-Modeo 4; Galli-Urbinati 3; Filippi-Pari 2.



Girone B. Unica vittoria piena per 3-0 di Frisoni-Di Marco su Neri-Montagna, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Urbini-Zannoni su Zoli-Lorenzi, Ferri-Bugli su Bazzocchi-Crociati e Filippini-Bertozzi su Leardini-Bonori. In posticipo Varliero-Fancello contro Greco-Fabbri.

Classifica: Urbini-Zannoni 17, Zoli-Lorenzi 13; Filippini-Bertozzi 12; Leardini-Bonori 11; Crociati-Bazzocchi, Di Marco-Frisoni 7; Neri-Montagna 6; Ferri-Bugli 5; Varliero-Fancello, Greco-Fabbri 0.



Girone C. Unica vittoria piena per 3-0 di Aneti-Said su Bernardi-Gambuti, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Mecozzi-Morosato su Alvisi-Rinaldi, Savini-Torroni su Aneti-Said nonché su Marone-Agostinelli (recupero) e Broccoli-Gessaroli sugli stessi Marone-Agostineli. A riposo Amadori-Casadio.

Classifica. Mecozzi-Morosato 17; Savini-Torroni 12; Aneti-Said 10; Amadori-Casadio 9; Broccoli-Gessaroli 8; Rinaldi-Alvisi 6, Bernardi-Gambuti 5; Marone-Agostini 2. Martedì prossimo è in programma la settima giornata.