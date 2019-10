Colta sul fatto mentre bruciava rifiuti: denunciata, rischia fino a 5 anni di reclusione

Cronaca

Rimini

| 13:32 - 23 Ottobre 2019

Il rogo di rifiuti per il quale è stata denunciata una donna ucraina.

Una cittadina ucraina, residente a Bellaria Igea Marina, è stata colta sul fatto mentre bruciava circa 2 metri cubi di rifiuti - legno, plastica e altro materiale - in un campo adiacente alla via Popilia, nel territorio del comune di Rimini. Il rogo è stato notato da una pattuglia Carabinieri Forestale di Rimini, intervenuta durante il consueto servizio di controllo del territorio. Il materiale bruciato erano rifiuti provenienti dai lavori di pulizia di un magazzino. L'area è stata sequestrata per consentire campionamento e classificazione dei rifiuti da parte di Arpae. La donna dovrà rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti e rischia dai due ai cinque anni di reclusione.







La nota dei Carabinieri Forestali

In questo periodo è frequente osservare i fumi che provengono dall’abbruciamento in piccoli cumuli di materiale vegetale di scarto da parte di aziende agricole; tale pratica è infatti consentita in proroga rispetto al divieto generalizzato di accensione di fuochi all’esterno. Le pattuglie dei Carabinieri Forestali controllano quotidianamente tali abbruciamenti per verificare la regolarità delle accensioni e in particolare per appurare che non vengano bruciati, come nel caso in questione “rifiuti di varia natura” (ferrosa, legnosa, plastiche, ecc.). A riguardo il Comando Gruppo Carabinieri Forestale rammenta alla cittadinanza che