| 11:45 - 23 Ottobre 2019

Ufficio postale.

Poste, dopo l'accorpamento tra il centro di distribuzione Rimini Nord e Rimini Sud la Cgil Rimini denuncia l'inadeguatezza dei locali. L'accorpamento è stato realizzato dal 23 settembre scorso. “L’ostinazione dell’azienda a procedere in tempi rapidi è andata a discapito della derivata qualità del servizio offerto" recita la nota Cgil Rimini "e delle condizioni dei lavoratori che si trovano in estrema difficoltà a svolgere efficacemente ed in maniera efficiente le lavorazioni preparatorie e di consegna del prodotto.”



Queste alcune delle mancanze segnalate dalla Cgil:



Assenza di una pensilina per il riparo dei moto-mezzi, che in caso di pioggia devono essere asciugati dai Portalettere prima dell’utilizzo

Sostanziale assenza di cortili/aree esterne per il ricovero, anche temporaneo di carrelli, muletto e vari contenitori di corrispondenza, che insistono perennemente nell’area interna di lavoro

Mancata rimozione del vecchio impianto di riscaldamento/climatizzazione che accumula polvere, assorbe luce e non consente areazione naturale e perenne degli ambienti spogliatoio

Insufficiente impianto di illuminazione

Mancanza di ascensore/montacarichi per raggiungere gli uffici nell’area soppalcata, tenuto conto dei Lavoratori disabili all’interno del reparto

Infiltrazioni di acqua nella sala portalettere – lato nord, nonostante ripetute segnalazioni nel corso degli anni

Per l’ubicazione logistica del reparto, al fine di raggiungere le zone di lavoro, in particolar modo per i lavoratori provenienti del centro di distribuzione di Rimini Nord, sono necessari attraversamenti della SS 16 Adriatica, che per l’intenso traffico, rappresentano un potenziale pericolo soprattutto per moto e biciclette.



La Cgil chiede all'azienda di avviare da subito un percorso per reperire un nuovo reparto e, in seguito, avviare il processo dell’eventuale accorpamento di Rimini Nord e Rimini Sud in un locale adeguato.