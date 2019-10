Eventi

Rimini

| 10:31 - 23 Ottobre 2019

Circo Pacco in scena a Rimini.

Domenica 27 ottobre parte l’edizione 2019/2020 de Il Mulino dei Piccoli, la rassegna teatrale per bambini e famiglie organizzata dal Mulino di Amleto Teatro a cura della Combriccola dei Lillipuziani che, a fronte del successo ottenuto con le scorse edizioni, è stata chiamata dalla Giunta di Castello di Serravalle per organizzare una rassegna analoga dal titolo Piccoli Sguardi.

Una novità di questa stagione è la doppia replica alle ore 11 e alle 16.30.

L'apertura è affidata a uno dei gruppi di maggiore spicco del panorama italiano rivolto ai più piccini, la Compagnia Circo Pacco, che porta in scena“Paccottiglia deluxe: cialtroneria di qualità superiore”, spettacolo con il quale la compagnia ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali: Premio Magnoberta (2013), il Milano Clown Festival (2014), il Clown&Clown Festival (2015) e secondo posto al Premio Italiano Artisti di Strada nel 2016.



La compagnia nasce nel 2012 dall'incontro artistico di Alessandro Galletti e Francesco Garuti avvenuto durante gli anni di formazione all’interno dell’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice a Torino. La visual comedy, il non verbale e il teatro fisico caratterizzano il linguaggio espressivo di questa coppia comica che lavora e gioca con le figure archetipe del clown e della relazione tra “bianco” e “augusto”.



Nel 2018 producono la versione integrale dello spettacolo sotto la consulenza registica e artistica di Daniele Lele Villari che dallo stesso anno entra a far parte della compagnia. Uno spettacolo privo di serietà in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie ai due protagonisti, Frank Duro & Gustavo Leumann, due autentici cialtroni che ad ogni giro di pista, nel tentativo di allestire il loro spettacolo, cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico. Nelle loro mani e sulle loro spalle tutto un circo privo di tendone, dove si sfidano a colpi di numeri al limite del ridicolo a costo di prevaricarsi l’uno con l’altro, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili. Teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro in uno spettacolo muto che farà parlare di sé!



La rassegna proseguirà ogni ultima domenica del mese, con la sola esclusione di dicembre, fino al 29 marzo.



Il programma completo è disponibile su www.mulinodiamletoteatro.com.