Ducati World Première 2020 al Palacongressi di Rimini, le novità della casa di Borgo Panigale

Eventi

Rimini

| 10:23 - 23 Ottobre 2019

Ducati World Première 2020 oggi mercoledì 23 ottobre - a partire dalle 11.30 - al Palacongressi di Rimini.Presentazione delle grandi novità che la Casa motociclistica di Borgo Panigale ha preparato per il prossimo anno. Un mega-evento che coinvolge la stampa di tutto il mondo e che anticipa il Salone EICMA 2919 (in programma alla Fiera di Milano-Rho dal 7 al 10 novembre) e durante il quale le nuove moto Ducati saranno mostrate per la prima volta al grande pubblico. L'evento non è aperto al pubblico ma si può seguire in streaming sul sito della Ducati e sui suoi canali social.