Beccato a vendere una dose di marijuana a un 14enne, fermato un 20enne riminese

Cronaca

Riccione

| 07:46 - 23 Ottobre 2019

Foto di repertorio.

Un 20enne riminese è stato fermato in flagranza di reato dopo essere stato pedinato dai carabinieri di Riccione e visto cedere una dose di marijuana a un 14enne. È accaduto martedì pomeriggio alle 16 in viale Dante a Riccione. Lo spacciatore ha tentato di negare, ma dietro perquisizione è stato trovato in possesso di altri 20 grammi di erba già suddivisi in dosi e 165 euro. Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre il giovane pusher è stato accompagnato a casa in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.