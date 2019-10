Basket giovanile, Crabs: l'Under 16 sbanca Parma: 54-61. Terza vittoria in quattro partite

Sport

Rimini

| 21:07 - 22 Ottobre 2019

Una fase di gioco.

AParma terza vittoria in quattro partite per i Crabs Under 16: 54-61. Partenza in salita per i biancorossi: -13 nel primo quarto.

Nella seconda frazione i Crabs continuano a tirare a salve, un gioco offensivo lento non permette di trovare tiri semplici e i pochi punti arrivano dalle mani di Daniel James (14 punti e 10 rimbalzi), che con la sua fisicità riesce a catturare i rimbalzi, trasformandoli in punti pesanti. In difesa invece si inizia a vedere un cambiamento, la squadra è più compatta e nonostante le difficoltà si riescono a contenere gli attacchi emiliani (35 a 23).

Nella ripresa in difesa le maglie si stringono, arrivano palle recuperate e contropiedi vincenti. La squadra di Parma non sa più cosa fare, grazie all’ottimo lavoro difensivo dei Granchi, in 10 minuti i padroni di casa trovano solo 4 punti, mentre i biancorossi volano sulle ali dell’entusiasmo creato dalla schiacciata in contropiede di James. Un controparziale di 4 - 17 regala per la prima volta il vantaggio ai ragazzi di Montanari che chiudono il terzo periodo avanti di un punto.

Nell’ultimo quarto sono due i punti chiave: la grande intensità difensiva di tutta la squadra e le ottime percentuali al tiro di Rubin Stefanov (18 punti, 100% ai liberi) che infila un canestro dopo l’altro. I Crabs riescono a crearsi un piccolo vantaggio e non lasciano via di scampo ai padroni di casa.

Arriva la terza vittoria consecutiva, dopo quelle su Reggio e Forlì. Venerdì i Crabs esordiranno in casa contro San Lazzaro.



“Una grande vittoria, malgrado un primo tempo da dimenticare, sono orgoglioso dell’atteggiamento dei ragazzi nella ripresa. Nonostante le difficoltà sono riusciti a tirare fuori il carattere e hanno vinto grazie all’ottimo lavoro difensivo. Stiamo continuando a lavorare, abbiamo ottenuto un bilancio molto positivo da questa prima parte del campionato che ci ha obbligato a giocare sempre in trasferta, venerdì finalmente giocheremo tra le mura amiche cercando di battere anche San Lazzaro, che finora si è dovuta arrendere solamente alla Virtus Bologna” dice coach Matteo Montanari.



Il tabellino

VICO BASKET PARMA - CRABS 54-61



Crabs: Stefanov 18 (3/5, 2/4, 6/6), Tombetti 5 (1/3, 1/4, 0/0), Stella 0 (0/0, 0/0, 0/0), Romani 4 (0/1, 0/1, 4/4), Purboo 8 (3/10, 0/8, 2/2), D'Agnano 2 (0/0, 0/0, 2/2), Gaeta 0 (0/0, 0/0, 0/0), Sovera 6 (3/7, 0/4, 0/1), Balldisseri 2 (1/2, 0/0, 0/0), Baietta 2 (1/2, 0/1, 0/0), James 14 (5/12, 0/0, 3/5), Kimekwu 0 (0/2, 0/0, 0/2). Coach: Matteo Montanari, Gordan Firic.

PARZIALI: 24 – 11, 35 – 23, 39 – 40