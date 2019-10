FOTO Auto finisce contro un trattore a Coriano: tre le persone ferite

Cronaca

Coriano

| 18:02 - 22 Ottobre 2019

Una foto dell'incidente di stamattina a Coriano.

Questa mattina poco prima delle 10.30 una Lancia Ypsilon si è scontrata contro un trattore che procedeva nella stessa direzione su via Montescudo, nella provinciale 41 all'altezza di località Monte Tauro, nel comune di Coriano.



L'incidente è avvenuto per la precisione tra via Montone e via Rivabianca: le tre persone coinvolte sono rimaste ferite ma fortunatamente in maniera non grave. Sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e ricoverati in ospedale in codice di media gravità. Ci è voluta un'ora per rimuovere i mezzi coinvolti e riaprire totalmente la circolazione al traffico.